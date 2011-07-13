-"O DAHA ÇOK KÜÇÜK ÖLEMEZ" MERSİN (A.A) - 13.07.2011 - Mersin'de, aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının ardından hastaneye gelen acılı baba, 5 yaşındaki oğlunun öldüğünü duyunca "o daha çok küçük ölemez" diye feryat etti. Kazayı duyarak hastaneye gelen Avcı ailesinin yakınları, halen ağır yaralı olarak tedavisi süren sürücü Ali Avcı'nın (30), aynı kazada ölen annesi Sultan Avcı'ya (51), doktorların, dizindeki ağrıya deniz kumunun iyi geleceğini söylediğini öğrenince tatil programı yaptığını bildirdiler. Tedavisine destek olmak isterken, geçirdikleri kazada annesini, Gaziantep'te yaşayan babasını, kardeşini ve 5 yaşındaki yeğenini kaybeden sürücü Ali Avcı'nın, önce Gaziantep'e gidip yakınlarını aldığı, daha sonra Adana'ya dönerek, buradan eşi ve çocuklarını da aldıktan sonra tatil yapacakları Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi. Kazanın duyulmasının ardından hastaneye gelen ve aynı araçta ölen 5 yaşındaki Kerem Avcı'nın babası ise ''O daha çok küçük ölemez'' diye feryat etti. Küçük çocuğun hastane girişinde bayılan annesine de sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Müşahede altına alınan anne ve babaya sakinleştirici iğneler yapıldı. Bu arada, Adana'da fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen sürücü Ali Avcı ile diğer yaralılar eşi Gülizar Avcı (25) ve Nisa Avcı'nın (5) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mersin Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Davultepe beldesi yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada, Ali Avcı, Mersin'in batı çıkışına geldiğinde otomobilin hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sırasında otomobilin ön koltuğunda oturan Ramazan Avcı olay yerinde, Sultan Avcı, Kerem Avcı ve Derya Deniz Avcı ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.