T24 LogoT24 Logo
Gündem

"O DAHA ÇOK KÜÇÜK ÖLEMEZ" MERSİN (A.A)

13 Temmuz 2011 18:20

-"O DAHA ÇOK KÜÇÜK ÖLEMEZ" MERSİN (A.A) - 13.07.2011 - Mersin'de, aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının ardından hastaneye gelen acılı baba, 5 yaşındaki oğlunun öldüğünü duyunca "o daha çok küçük ölemez" diye feryat etti. Kazayı duyarak hastaneye gelen Avcı ailesinin yakınları, halen ağır yaralı olarak tedavisi süren sürücü Ali Avcı'nın (30), aynı kazada ölen annesi Sultan Avcı'ya (51), doktorların, dizindeki ağrıya deniz kumunun iyi geleceğini söylediğini öğrenince tatil programı yaptığını bildirdiler. Tedavisine destek olmak isterken, geçirdikleri kazada annesini, Gaziantep'te yaşayan babasını, kardeşini ve 5 yaşındaki yeğenini kaybeden sürücü Ali Avcı'nın, önce Gaziantep'e gidip yakınlarını aldığı, daha sonra Adana'ya dönerek, buradan eşi ve çocuklarını da aldıktan sonra tatil yapacakları Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi. Kazanın duyulmasının ardından hastaneye gelen ve aynı araçta ölen 5 yaşındaki Kerem Avcı'nın babası ise  ''O daha çok küçük ölemez'' diye feryat etti. Küçük çocuğun hastane girişinde bayılan annesine de sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Müşahede altına alınan anne ve babaya sakinleştirici iğneler yapıldı. Bu arada, Adana'da fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen sürücü Ali Avcı ile diğer yaralılar eşi Gülizar Avcı (25) ve Nisa Avcı'nın (5) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mersin Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Davultepe beldesi yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada, Ali Avcı, Mersin'in batı çıkışına geldiğinde otomobilin hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sırasında otomobilin ön koltuğunda oturan Ramazan Avcı olay yerinde, Sultan Avcı, Kerem Avcı ve Derya Deniz Avcı ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24