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Spor

"NURİ ŞAHİN'İN TRANSFERİNDE MOURİNHO ETKİSİ MADRİD (A.A)

09 Mayıs 2011 19:12

-"NURİ ŞAHİN'İN TRANSFERİNDE MOURİNHO ETKİSİ MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - Real Madrid kulübünün spor direktörü Miguel Pardeza, Nuri Şahin'in transferinde teknik direktör Jose Mourinho'nun etkisinin büyük olduğunu söyledi. Pardeza, basına yaptığı açıklamada Nuri Şahin'in transferinde Portekizli teknik adamın önemli bir söze sahip olduğunu saklamadı. "Real Madrid'i ilgilendiren ve Mourinho ile çok alakası olan bir futbolcu" diyen Pardeza, Nuri'nin Borussia Dortmund'ta kendisini kanıtladığını ve özel bir mevkide oynadığını ifade etti. Real Madridli yönetici ayrıca, "Transferlerle ilgili beklentiler gerçekleştiğinde duyurulacaktır. Kulüp olarak, transfer piyasasındaki en iyileri ve takıma en iyi şekilde uyum sağlayabilecekleri getirmeye çalışıyoruz" diyerek, diğer bir Türk futbolcu Hamit Altıntop ile ilgili iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.

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