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Dünya

"NÜKLEER TEHDİT SÜRÜYOR" BERLİN (A.A)

18 Nisan 2011 22:09

-"NÜKLEER TEHDİT SÜRÜYOR" BERLİN (A.A) - 18.04.2011 - Alman nükleer enerji uzmanı Prof. Edmund Lengfelder, Japonya'daki nükleer felaketin Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Lengfelder, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Japonya'daki nükleer felaketin atmosferi kirletmeye devam ettiğini ve bunun Japon hükümetinin açıklamasına göre aylarca sürebileceğini belirterek, nükleer kirlenmenin Almanya ve Avrupa'yı ne ölçüde tehdit edeceğinin meteorolojiye bağlı olduğunu ifade etti. Almanya'daki havanın kirlenip kirlenmediğinin sürekli bir şekilde izlenmesi gerektiğini kaydeden Lengfelder, Japonya'daki felaket nedeni ile Almanya'daki içme suyunun kirlenmesinin ise söz konusu olmadığını söyledi. Lengfelder, Japonya'dan Almanya'ya gelen paket ve malzemelerin de kontrol edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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