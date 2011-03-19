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Dünya

"NÜKLEER SANTRALDEKİ DURUM OLUMLU GİBİ" VİYANA (A.A)

19 Mart 2011 21:57

-"NÜKLEER SANTRALDEKİ DURUM OLUMLU GİBİ"  VİYANA (A.A) - 19.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'da deprem ve tsunami sonrası radyasyon sızıntısı başlayan nükleer santralde "durumun istikrara kavuşuyor olabileceğini" açıkladı.  UAEK sözcüsü Graham Andrew, buna karşın durumun daha da kötüleşebileceğine dair hala risk bulunduğunu kaydetti.  Öte yandan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Japonya'nın kuzeyindeki Rus adası Sahalin'de yaptığı açıklamada, "Japonya'nın durumu kontrol altına almakta olduğunu" söyledi.  Japon mühendisler, soğutma sistemleri hasar gören iki reaktörün tamamen kontrol dışına çıkarak yoğun nükleer serpintiye yol açmalarının önüne geçmek için, soğutma sistemini onarmaya çalışıyor.  

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