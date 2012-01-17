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Dünya

"Nükleer İran, askeri müdahaleyi zorlaştırır" KUDÜS (A.A)

17 Ocak 2012 16:20

-"Nükleer İran, askeri müdahaleyi zorlaştırır" KUDÜS (A.A) - 17.01.2012 - İsrailli bir üst düzey askeri yetkili, nükleer silaha sahip bir İran'ın, İsrail'in yakın düşmanlarına karşı askeri müdahalede bulunmasını zorlaştıracağını söyledi. Tümgeneral Amir Eshel, nükleer silahlı Tahran'ın, Lübnan ve Gazze'de İran'ın desteklediği gruplara karşı İsrail'in harekete geçmesini engelleyebileceğini kaydetti. Eshel, "Eğer İsrail, Gazze ve Lübnan'da bir şeyler yapmak zorunda kalırsa İran'a ait bir nükleer şemsiyenin altında durumun değişmesi gerekebilir" diye konuştu.

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