"NSA Alman bakanları da dinledi"



Wikileaks tarafından yayınlanan belgelere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA, Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra bakanları da dinledi.

Dinlenen isimler arasında şimdi emekli olan eski Maliye Bakanı Oscar Lafontaine, Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel ve Çevre Bakanı Barbara Hendricks de bulunuyor.

Belgeler, söz konusu bakanlar da dâhil 69 telefon numarasının hedefte olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı numaraların hala kullanımda olması ise gizli dinlemenin hala devam ediyor olabileceğini gösteriyor.