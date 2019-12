-"NOT İNDİRİMİNİN ANLAMI YOK" WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) ABD'nin kredi notunu düşürerek, ''gerçekten korkunç bir karar gösterdiğini'' ve aldığı kararın ABD'nin finansmanı konusunda ''bilgi eksikliğine'' dayandığını söyledi. Geithner, NBC ve CNBC televizyonlarında yaptığı konuşmada, borç krizinin Kongre'ye, ''dünyada yatırımcıların güvenini erken kazanmak'' için bir şans sunduğunu belirterek, ''S&P gerçekten korkunç bir karar gösterdi ve temel ABD bütçe matematiği konusunda hayret verici bir bilgi eksikliği sergilediler. Ve sanırım bu bütçe anlaşmasından tam anlamıyla yanlış bir sonuç çıkardılar'' dedi. Yatırımcıların ABD'nin borçları konusundaki tam güvenini sürdürmesi gerektiğini belirten Geithner, ''S&P'nin kararı hiçbirşeyi değiştirmedi. İnsanların bu ülke hakkındaki bildiklerine hiçbirşey eklemedi. ABD'nin yükümlülüklerini hiçbir zaman karşılamayacağı riski yok. Önümüzde bazı güçlükler var ancak bu güçlüklerle ilgilenebiliriz. Bunun üstesinden geleceğiz'' diye konuştu. Kamu finansmanının durumunun kötü olduğunu bildiğini söyleyen Geithner, ''ABD'nin uzun vadeli ve sürdürülemez mali pozisyonu konusunda sürpriz yok. Biz buna inanıyoruz. Başkan (Obama) buna inanıyor. Bunun için bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla insanları biraraya getirmek için bu kadar sıkı mücadele ediyoruz'' ifadelerini kullandı. Geithner, ''Bu son birkaç aydan birşey öğrendiğimizi düşünüyorsam, ekonomiyi politikanın önüne koyma zamanı geldi. ABD'nin karşı karşıya olduğu bu güçlükler bir parti ya da diğer partinin karşı karşıya olduğu sorunlar değil. Bu soruna bir çıkış yolu bulmada her partinin sorumluluğu var'' dedi. Bu arada Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada, hükümetin borçlanma tavanını yükselttikten sonra istifa etmeyi düşündüğü belirtilen Geithner'ın, Obama'nın talebi üzerine görevini sürdüreceğini bildirdi. Öte yandan ABD Ticaret Odası S&P'nin ABD'nin kredi notunu düşürme kararına katılmadığını ancak bu kararın Washington yönetimini harekete geçireceğini umduğunu açıkladı. Ticaret Odası Başkanı Thomas Donohue açıklamada, ''S&P'nin ABD'nin kredi notunu düşürme konusunda hemfikir değiliz ancak bu karar mali durumumuzu düzene sokmada gerekli sıkı çalışmayı göstermeleri için milletvekillerini güçlü biçimde özendirmeli'' dedi. Donohue, ''Vergi hukukumuzu revizyondan geçirinceye ve bizi temerrüte düşürme tehdidiyle karşı karşıya bırakan programlarda reform yapıncaya kadar belirsizliği azaltamayız, milyonlara istihdam yaratamayız, bu toparlanmayı hızlandıramayız, borçlarımızın ve açıklarımızın hiçbir zaman üstesinden gelemeyiz'' ifadesini kullandı.