-"NÖBETÇİ", NÖBETİ DEVRALMAK İÇİN KOMUT BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Karakol'daki nöbetçilerin daha emniyetli bir noktadan çevreyi gözetlemesine ve ateşli saldırıya karşılık vermesine olanak sağlayan uzaktan komutalı gözetleme ve atış platformu ''NÖBETÇİ'' silahlı kuvvetlerde göreve hazır. Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş. (YSS) tarafından geliştirilen, nöbetçilere emniyetli bir yerde bulunmasına ve uzaktan komuta ederek hedefleri ateş altına almasına imkan tanıyan ''Uzaktan Komutalı Gözetleme ve Atış Platformu - NÖBETÇİ'' nöbeti devralmak için komut bekliyor. Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Hayri Esen, NÖBETÇİ konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Hayri Esen, 10-13 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da yapılan IDEF 2011 Savunma Sanayii Fuarında sergilenecek olan NÖBETÇİ'nin, hareketleri tespit eden, tespit edilmiş hedeflerin hepsini peş peşe ateş altına alabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu, kablolu veya kablosuz olarak uzaktan yönetilebilen, öğretilmiş güzergahlarda kendi kendine gözetleme yapabilen, sis ve kar etkilerini belirli bir oranda filtrelediği görüntüleri işleyerek bir monitör üzerinde operatörün kullanımına sunan, TSK tarafından da denenen sistemin gerçek bir NÖBETÇİ olduğunu vurguladı. Esen, karakollarda Mehmetçik'in nöbet tutarken terörist baskınlarına hedef olduğu dikkate alındığında, NÖBETÇİ'nin karakol, kışla ve sınır güvenliği için öneminin tahmin edilebileceğini ifade etti. -ROBOT ASKER ''NÖBETÇİ''NİN ÖZELLİKLERİ- Robot asker ''NÖBETÇİ''nin özellikleri şöyle sıralanıyor: ''Bir adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ile bir adet 7,62 mm AK-47 piyade tüfeği aynı anda monte edilebilen, kendi etrafında 350 derece dönebilen, termal kamera ve gündüz kamerası ile gözetleme yapabilen, hedefin mesafesini tespit eden, komutları ve verileri kablolu veya kablosuz (opsiyonel) olarak birbirine ileten gözetleme/atış birimi ile operatör kontrol biriminden oluşan, komuta çubuğu (grip) ile yönlendirilen ve ateş edilebilen, hareketli nesneleri belirleyerek alarm veren, seçilen hedefi namluları ile takip eden, tamamı milli olan mekatronik ve yazılım tabanlı aktif bir savunma ve gözetleme sistemi, Nöbetçileri daha güvenli bir bölgede konuşlandırarak nöbet tutmasını sağlamak ve baskın tipi terörist ateşinden korumak maksadıyla tasarlanmış, uzaktan bir ''operatör kontrol birimi - OKB'' vasıtasıyla komuta edilen, verilerin ve komutların kablolu veya kablosuz sistem platformuna aktarıldığı ''uzaktan komutalı bir gözetleme ve atış sistemi. Gözetleme ve atış birimi 350 derece yatay ve 75 derece dikey yöne hareket edebilen bir platform üzerine monte edilmiş biri makineli iki adet piyade tüfeği, biri termal ve diğeri elektro-optik olmak üzere iki adet kamera bulunan bir platform. Şebeke elektriği ile beslenmekle birlikte esnek yapıda bir güç ünitesi ile destekleniyor. Birlik deposunda bulunan herhangi iki silah (PKMS ve AK-47 ikilisi veya MG-3 ve G-3 ikilisi gibi) aynı anda monte edilebiliyor. Operasyon sırasında makineli tüfekte bir sorun meydana geldiği takdirde ikinci silaha bir seçici buton ile geçerek operasyona devam ediyor. Elektronik Kontrol Ünitesi ayrı bir çanta içinde bulunduğundan arıza durumunda yedek Elektronik Kontrol Ünitesi ünite ile değiştirilerek, böylece zor bölgelerde teknisyen onarımı ihtiyacı göstermeden fonksiyonlarını sürdürüyor. Bir komuta çubuğu (grip) kullanarak komuta edilen sistem araziyi öğretilmiş rotalarda gözetliyor; örneğin önemli arazi arızalarında istenilen bölgeleri yakın planda büyüterek izliyor. Görüntü işleme yazılımı sayesinde arazideki her türlü hareketi algılıyor. Hareketi hedef olarak tanımlandığında otomatik konumda ise takip durumuna geçiyor. Rüzgar, vb. nedenlerle oluşan hareketlenmeleri süzerek yanlış alarma neden olmuyor. Tüm bu tespitlerde anında alarm vererek birliğini uyarıyor. Hedefin menzilini ölçüyor. Gerektiğinde operatör tarafından komuta çubuğundaki tetik kullanılarak ateş açılıyor. Atış esnasında harcadığı mermileri sayarak mühimmat kutusunda kalan miktarı anında operatöre bildiriyor. Otomatik nişangah düzeltmesi ve meteorolojik ölçüm istasyonu gibi opsiyonel özellikleri de var.'' -DÜNYADAKİ BENZERLERİNE GÖRE DAHA AVANTAJLI- Dünyadaki benzer örneklerinin tamamı araç üstü silah platformu olarak sergilenen NÖBETÇİ, yer istasyonu olarak şimdiye kadar yapılmış en ciddi platform olarak tanımlanıyor. Tamamen Türkiye'ye özgü ve özellikle terörize edilmiş bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Çok basit ve neredeyse eğitim gerektirmeden,sadece kullanım kılavuzu ile operatif hale getirilebilen bir sistem. İkinci silah, makineli tüfek atışı anında silaha veya mühimmata bağlı herhangi bir nedenden ötürü bir problem yaşandığında, bir buton ile ikinci silaha geçmek ve başarıdan faydalanma ilkesini bir süre daha kesintisiz devam ettirmek için düşünülmüş. Kullanılacak silah cinsine göre değişen mekanik adaptörü sayesinde, sadece birkaç vidanın gevşetilmesi ve sıkılmasıyla silahların cinsinin değiştirilebildiği bir silah beşiği var. Silahların kolay değiştirilebilir olmasının yanı sıra herhangi bir silah cinsine angaje olmaması, envanterde bulunan 7,62 mm çapında herhangi iki silahı monte edebilme imkânı onu diğerlerinden farklı kılıyor. Kabalaştırılmış mekanik yapısı ve son derece kolay arayüzü sayesinde daha geniş bir eğitim seviyesi seçenek yelpazesinden operatör temin etmek mümkün. Sabit komuta çubuğu, üzerindeki butonlarla sistemi yatay ve dikey yönde hareket ettiren hassas yönlendirme, görüntü yakınlaştırma ve uzaklaştırma, atış tetiklemesi gibi fonksiyonlar barındırıyor. Elektronik Kontrol Ünitesi, içinde tüm verilerin işlendiği, sisteme sadece bir kablo ile bağlı bağımsız bir çanta. Elektronik Kontrol Ünitesi aslında sistemin kalbi. NÖBETÇİ'nin ana gövdesine gömülü olmadığından, öngörülmemesine rağmen bir arıza durumunda sistemin fonksiyon dışı kalması mümkün değil. Karakolların genellikle ulaşımın kolay olmadığı bölgelerde konuşlu olduğu düşünüldüğünde, arıza olasılığı için karakolda o derece eğitimli bir teknisyen bulundurulması çok zor. Bu durumda NÖBETÇİ'nin modüler yapısı işi kolaylaştırıyor. Depoda yedek Elektronik Kontrol Ünitesi bulundurulduğu takdirde değişimin hemen tamamlanıp, arızalı modülün onarım kademesine gönderilmesi ile sorun çözülüyor. Elektrik beslemesinde bir sorun olduğunda, ihtiyaca göre kapasitesi belirlenebilen güç ünitesi devreye giriyor. NÖBETÇİ'nin görev yapması istenen açıların dışına çıkmasının istenmediği durumlarda operatör tarafından sisteme yönelme bilgileri verilerek platformun o sınıra geldiğinde durması sağlanıyor. Bu hem yazılımsal, hem de mekanik kilitleme ile sağlanabiliyor. Ayrıca üzerine açılan ateşe karşı korunması gerekli olan kamera kutusu, mühimmat kutusu, motor kabini gibi kısımların mermi mukavemeti de istenen özelliklerde tasarlanmış. Tamamen otomatik çalışabilen NÖBETÇİ, elle komuta edilirken de hareket tespit özelliklerine sahip bulunuyor. Harekat alanında önceden belirlenmiş rotalarda otomatik olarak gözetleme yapabilen, kablolu komuta edilebileceği gibi kablosuz olarak da karşılıklı görüntü ve komut verileri taşıyabilen, alınan görüntüleri işleyerek bir monitörden operatöre sunan Nöbetçi, sis, kar gibi tüm olumsuz hava koşullarını filtreleyen yazılımı ile gerçek bir nöbetçi görevi görecek. Karakollarda nöbet tutan askerlerin terörist baskınlarında her zaman ilk atışa hedef olduğu göz önünde bulundurulduğunda Nöbetçi, karakol ve kışla savunmasında hayati bir rol oynayacak. -''YAK'' VE ''D-YAK'' DA GÖREVE HAZIR- Know-how'ı tamamen milli olan NÖBETÇİ'den başka 12,7 mm.lik makineli tüfek monteli, stabilizasyon yeteneği ilave edilmiş olan ve muharebe araçlarının üzerine monte edilebilen ''YAK'' ile hücumbot gibi deniz platformlarına monte edilen ''D-YAK'' sistemleri yine Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından üretildi. Türkiye'nin, ''Uzaktan Komutalı Gözetleme ve Silah Platformu Üreticisi'' olan Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş. geliştirdiği YAK ve D-YAK ile dünyanın sayılı silah kulesi üreticilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Söz konusu sistemler yeni üretilen kara ve deniz platformlarına monte edilebildiği gibi, modernizasyon projeleri kapsamında envanterde bulunan platformlara da tatbik edilebiliyor. -YSS, ''YAT'' İLE GÖZETLEMEDE DEVRİM YARATMAYA HAZIRLANIYOR- YSS, diğer yandan IDEF’11 fuarında ilk defa tanıtacağı, Yüksel Algılama ve Takip Sistemi (YAT) adını verdiği yeni projesiyle savunma sanayinde gözetleme sistemleri alanında da devrim yapacak. Kışla/sınır güvenliği konusunda yepyeni bir soluk olarak tanımlanabilen YAT, askerlere gözetleme teknolojileri alanında esaslı bir yenilik sunuyor.