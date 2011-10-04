-"Nobel ödülü Steinman'da kalacak NEW YORK (A.A) - 04.10.2011 - Bu yılki Nobel Tıp Ödülüne layık görülen Kanadalı bilim adamı Ralph Steinman'ın kızı Alexis, babasının, ölümünden hemen önce Nobel ile ilgili şaka yaptığını söyledi. İstisnai şekilde Nobel ödülünü ölümünden üç gün sonra kazanan Steinman'ın 34 yaşındaki kızı, babasının, Nobel adayları arasında olduğunu tahmin ettiğini belirtti. Uzun yıllardır kanserle mücadele eden babasının 25 Eylül'de hastaneye yatırıldığını anlatan Alexis Steinman, doktorların, babasının durumunun çok kötü olduğunu söylediğini kaydetti. "Biz de kendisine 'Baba, Nobel Tıp Ödülünün açıklanacağı Pazartesi gününe kadar sık dişini" dedik diye konuşan Alexis, babasının ise Aralık ayında Nobel'i almaya gidebilecek kadar yaşayacağını tahmin etmediğini söylediğini belirtti. Babasının günün birinde Nobel'i kazanmayı hep ümit ettiğini anlatan Alexis Steinman, "Ancak babam çok mütevazi bir insandı. Her zaman, çok sayıda muhteşem bilim adamı olduğunu, onlardan birini seçeceklerini söylerdi" dedi. 68 yaşındaki Ralph Steinman'ın 27 Eylül'de hayatını kaybettiği, Nobel ödülünü kazandığı açıklandıktan sonra duyulmuştu. Nobel Komitesi dün akşam Stockholm'de toplandı ve istisnai olarak ödülün Steinman'da kalmasına karar verdi. Steinman, Amerikalı bilim adamı Bruce Beutler ve Fransız bilim adamı Jules Hoffmann ile birlikte insan bağışıklık sistemi üzerinde yaptıkları çalışmalardan ötürü 2011 Nobel Tıp Ödülüne layık görülmüştü.