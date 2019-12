-"NEWS OF THE WORLD" YARIN SON KEZ BASILACAK LONDRA (A.A) - 09.07.2011 - İngiltere'de, telekulak skandalı nedeniyle tepkilere neden olan "News of the World" gazetesi, yarın son kez basılacak. Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümete telekulak iddialarına ilişkin bağımsız soruşturmanın bir an önce başlatılması çağrısında bulundu. İşçi Partisi, gazetenin kapatılmasıyla delillerin kolayca ortadan kaldırılabileceğini savunurken, gazete, polisle işbirliği yaptıklarını ve hiçbir delilin ortadan kaldırılmayacağını bildirdi. Bu arada, gazetenin sahibi, medya devi Rupert Murdoch'ın yarın skandal nedeniyle Londra'ya gelmesi bekleniyor. 168 yıldır basılan "News of the World" gazetesi, 9 yıl önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın, 7 Temmuz 2005 Londra terör saldırıları kurbanlarının ve Irak ile Afganistan'da ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının telefonlarını dinlediği gerekçesiyle suçlanıyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından gazetenin kapatılmasına ve yarın son kez basılmasına karar verilmişti. Gazetenin eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson ile eski kraliyet muhabiri Clive Goodman dün gözaltına alınmış ve 9 saat sorgunun ardından, Ekim ayına kadar kefaletle serbest bırakılmıştı. "News of the World" gazetesiyle ilgili telekulak skandalı ilk olarak 2006 yılında gazetenin aralarında ünlü sanatçılar, siyasetçiler ve kraliyet ailesinin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını yasa dışı olarak dinlediğinin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" şirketi İngiltere'de, The Sun, The Times, The News of the World gazeteleri ile Sky kanalının yüzde 39'unun sahibi. Gazeteyi kapatma kararının, Murdoch'ın Sky'ın tamamını almasının engellenmesini önlemek olarak yorumlanıyor.