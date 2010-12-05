-"NETANYAHU TÜRKİYE İLE KRİZİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR" TEL AVİV (A.A) - 05.12.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Karmel dağlık bölgesinde çıkan yangını söndürme girişimine Türkiye'nin yardım etmesinin ardından, Ankara ile diplomatik krizi sona erdirmek için çaba harcadığı belirtildi. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun, Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlenen baskını soruşturan BM Komisyonundaki İsrailli temsilci Yosef Ciechanover'i, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile görüşmek üzere Cenevre'ye gönderdiğini duyurdu. Üst düzey bir İsrailli yetkili, gazeteye "Ciechanover ile Sinirlioğlu'nun krizi sonlandıracak bir taslak anlaşma üzerinde çalışacaklarını" öne sürdü. Türk tarafının 31 Mayısta Mavi Marmara'ya düzenlenen ve 9 Türkün öldüğü operasyonla ilgili özür beklediğini ve ölen kişilerin ailelerine tazminat ödenmesini istediğini hatırlatan gazete, İsrail Başbakanlık kaynaklarının Türkiye ile temasları doğruladığını, konuyla ilgili daha fazla detay vermediklerini belirtti. Bu arada Haaretz yazarlarından Zvi Barel, yangınla ilgili olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki konuşmaya değinerek, Netanyahu'nun "Bu olayın ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için bir fırsat oluşturacağından eminim" dediğini ve bu sözlerin, İsrail'in Türklerle uzlaşma niyetine ilişkin ipucu gibi gözüktüğünü kaydetti. Netanyahu'nun ayrıca Erdoğan'a İsrail'in minnettarlığını göstermek için bir yol bulacağını da söylediğini ifade eden Barel, "Eğer İsrail üzüntüsünü belirtir ve Mavi Marmara'da öldürülen Türk siviller için özür dilerse, bu bir trajedi oluşturmaz" dedi. "Barış eylemcileri kötü niyetli bile olsa, İsrail kayıpların meydana gelmediği bir operasyon yapabilirdi" görüşünü dile getiren Barel, baskında ölen Türklerin ailelerine tazminat ödenmesinin kendi içinde sorumluluğun kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini, tazminatın insani bir jest olarak görülebileceğini yazdı. Barel, şunları kaydetti: "Türkiye'nin İsrail için stratejik önemi, yardım filosu olayının ardından süren hoşnutsuzluklar nedeniyle azalmış değil. Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve İran ile yaptıkları, Ankara ile Kudüs arasında sağlam ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir fırsat penceresinin açılabilmesi için korkunç bir felakete gereksinim duymuş olmamız çok acı, ama İsrail'in bu fırsatı heba etmesi büyük bir diplomatik hata olurdu." İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Karmel dağlarındaki yangını söndürmek amacıyla yapılan çalışmaları ve ülkeler bazındaki girişimleri anlatırken, Türkiye'nin adından bir kez daha söz etti. Ülkesine yapılan yardımların "çok duygulandırıcı" olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bize yapılan uluslararası yardım çerçevesinde çok ilginç şeyler de oldu. Bir kere, Türkçe konuşan Türk pilotlarla, Yunanca konuşan Yunan pilotlar İsrailli pilotlarla birlikte uçuyorlar ki, bu önemli bir nokta. İsrail açısından bunun önemli sonuçları olacaktır" dedi.