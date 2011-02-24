-"NEŞTER-1" DAVASINDA ZAMAN AŞIMI TALEBİ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Kamuoyunda ''Neşter-1'' olarak bilinen, sosyal güvenlik kurumlarına kardiyoloji malzemesi alım-satımında yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, ''suç işlemek için teşekkül oluşturmak, üye olmak ve teşekküle yardım etmek'', ''nitelikli dolandırıcılık'', ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''rüşvet vermek'' suçlarından yargılanan sanıklar hakkındaki kamu davalarının, zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan kaldırılması talep edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanıklardan Aziz Demirhan Atasoy ve Ender Örnek ile sanık avukatları katıldı. Esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, dava iddianamesinin 27 Haziran 2003 tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, suç tarihi itibariyle 765 sayılı TCK'nın 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ''suç işlemek için teşekkül oluşturmak, üye olmak ve teşekküle yardım etmek'', ''nitelikli dolandırıcılık'', ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''rüşvet vermek'' suçlarından haklarında yargılama yürütülen sanıklar hakkındaki kamu davalarının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Taştan, sanıklar İbrahim Erdoğan, Hasan Çevik, Kemal Erhan, Mehmet Nazif Edin, İsmail Uğur, Salih Uğur, Cezmi Mutlu, Mehmet Tümer, Mehmet Tüysüz, Mert Aygen, Emin Aydın Ünal, Haydar Obalı, İlker Usluer, Hüseyin Ünver, Osman Kerim Sürücü, Ahmet Tatar, Mehmet Cumhur Çeken, Cenk Toparlaklı, Murat Özügüzel, Samiye Leyla Tekbulut'un 5237 sayılı TCK'nın 240. maddesinde düzenlenen ''mal veya hizmet satımından kaçınma'' suçundan cezalandırılmalarını, sanıklar Atilla Küçükyalçın, Vahide Ünsalan, Şaziye Banu Ünal, Orkide Salar, Mehmet Sinan Karaaslan, Fuat İlker Çıkıkçı'nın ise bu suçtan beraatını istedi. Sanık Derviş Oral'ın, 765 sayılı TCK'nın 212/1. maddesinde yer verilen, ''görev gereği yapılması gerekeni yapmak için yarar sağlamak amacıyla rüşvet almak'' suçundan 3 kez, sanık Ferhan Özmen'in 2 kez, sanıklar Ender Örnek, Levent Yıldıran, Barbaros Dokumacı ve Mehmet Metin'in ise birer kez cezalandırılmaları talebinde bulunuldu. Sanık Örnek'in, 5237 sayılı TCK'nın 204/2. maddesinde belirtilen ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan da cezalandırılması talep edildi. Sanıklar ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak ve mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporuna karşı beyanlarda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak ve bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.