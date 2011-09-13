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Dünya

"Neşeli ayaklar" kayıplara karıştı  WELLINGTON (A.A)

13 Eylül 2011 14:14

-"Neşeli ayaklar" kayıplara karıştı  WELLINGTON (A.A) - 13.09.2011 - Yolunu şaşırarak Antarktika'daki evinden 3 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'ya geldikten sonra bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen penguen "Neşeli Ayaklar", doğaya geri bırakılmasından sadece beş gün sonra kayıplara karıştı. Sevimli hayvanın üzerine yerleştirilen uydu vericisinden cuma gününden bu yana sinyal alınamadığını belirten uzmanlar, büyük ihtimalle bunun, Neşeli Ayaklar'ın tüylerine yapıştırılan aletin düşmüş olmasından kaynaklandığını söyledi.  Penguenin bir katil balina ya da ayı balığına yem olduğu veya doğal nedenlerle ölmüş olmasının da ihtimaller arasında yer aldığını belirten uzmanlar, bununla birlikte hayvanın derisinin altına yerleştirilmiş diğer bir çip bulunduğunu, bu sayede takip edilen bir penguen kolonisinin yanına gelmesi durumunda, belki de bir gün "Neşeli Ayaklar" dan tekrar haber alınabileceğini kaydetti.

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