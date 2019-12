-"NEDEN LEOPARLARIN BENEKLERİ VARDIR?" LONDRA (A.A) - 20.10.2010 - Meraklı çocukların sorularını yanıtlamakta zorlanan ebeveynlerin imdadına İngiliz bilimadamları yetişti. Ebeveynler artık "Neden leoparların benekleri vardır" sorusuna bir yanıt verebilecek. Bilimsel haberler yayımlayan "Science Daily" internet sitesinin haberine göre ebeveynler, Bristol Üniversitesi'nden bilimadamlarına dayanarak bu soruya "kedigillerin farklı ortamlarda yaşadığı, kürklerinin gizlenmelerini ve koşullara uymayı sağladığı" yanıtını verebilir. Bu sonuca ulaşmak için 36 kedigilin fotoğrafını kürklerine göre sınıflandıran bilimadamları, daha sonra bu hayvanların ortamları, avlandıkları yerler gibi bazı kıstaslar ve kürkleri arasındaki bağlantıyı incelendi. Daha çok dağlık bölgeleri seçen kedigillerin beneksiz ve çizgisiz (puma gibi), tropikal ormanlarda yaşayanların ise büyük benekli (jaguar gibi) olduğu görüldü. Çoğunlukla ağaçta "vakit geçiren" kedigilin de benekli olduğu belirlendi. Ancak araştırmaya imza atanlardan Will Allen, araştırılan kedigillerden sadece, çok iyi kamuflaj yeteneğine sahip kaplanın kürkünün dikey şeritlere sahip olduğunu ve bu durumun yaşadığı ortamla bağdaşmadığını vurguladı. Dolayısıyla meraklı çocukların "neden sadece kaplanların kürkünde dikey çizgiler vardır" sorusuna bilim de henüz yanıt veremedi. Araştırma "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.