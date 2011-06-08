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Dünya

"NE ZAMAN GİDECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR" KAHİRE (A.A)

08 Haziran 2011 21:02

-"NE ZAMAN GİDECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR" KAHİRE (A.A) - 08.06.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "gitmesi gerektiğini" ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemenin zor olduğunu belirtti. Mullen, Kahire'de gazetecilerle görüşmesinde, "ABD'nin tutumu, Kaddafi'nin gitmesi gerektiği yönündedir ancak herhangi biri için bir takvim belirlemek zordur. Askeri bakış açısından, tüm gördüğüm Kaddafi'yi çekilmeye zorlamak için baskıyı artırmaya devam etme yönündeki istektir" dedi. Mike Mullen ayrıca, Arap yarımadasındaki El Kaide'nin, El Kaide örgütü içinde "şiddetli ve öldürücü" bir unsur olarak geliştiğini, Yemen'de yerleşen bu örgütün "son derece tehlikeli olduğunu ve bu ülkedeki kaos ortamının bu örgütü daha da tehlikeli bir hale getirdiğini" söyledi.

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