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"Ne bizi yorun ne de siz yorulun"

Radikal gazetesi yazarı Özgür Mumcu, Sivas davasıyla ilgili zamanaşımını yazdı.

06 Aralık 2011 02:00


T24 - Radikal gazetesi yazarı Özgür Mumcu, Sivas davasıyla ilgili zamanaşımını yazdı. Mumcu, " Sivas’ın karanlık arka planını ortaya koymak iradesi olsun yeter. Dilenirse zamanaşımı kaldırılır. Yeter ki, bu yönde siyasi irade olsun, gerisinin bir yolu bulunur" dedi.   


Mumcu'nun Radikal'deki "Ne bizi yorun ne de siz yorulun" başlığıyla yayımlanan (6 Aralık 2011) yazısı şöyle:


Dün yakınlarını siyasi cinayetlerde kaybeden aileler Meclis’teydi. Randevu talepleri CHP ve BDP tarafından kabul edilmişti.
 

AKP ve MHP ise geri çevirdi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu ile de görüştüler. Yarın da Meclis Başkanı’na taleplerini iletecekler. Sivas gibi katliamların insanlığa karşı suç olduğunu, zamanaşımının bu suçlara uygulanmaması gerektiğini söylüyor ve siyasetçileri harekete geçmeye davet ediyorlar. Bu talebin Türkiye’de yerine getirilmesi hayalperestlik olarak görülebilir. Hele davanın geldiği bu aşamada bunun neredeyse imkansız olduğu da ileri sürülebilir. Bu işin konforlu, kolay kısmı. Fakat hukuk, belli bir tarihte donmuş bir kütle değildir.


Sivas’ın karanlık arka planını ortaya koymak iradesi olsun yeter. Dilenirse zamanaşımı kaldırılır, teknik olarak zor geliyorsa komisyonlar kurulur. Bilenler bildiklerini söylemeye teşvik edilir. Yeter ki, bu yönde siyasi irade olsun, gerisinin bir yolu bulunur. Dünkü ziyaret işte bu iradeyi aramak için yapıldı. Sivas’ta zamanaşımı varsa, devletin o gün 8 saat boyunca askeri, polisi, bürokratı, hükümeti ile oyalanarak geçirerek zamanı aşması vardır. Zamanaşımı varsa, sanık olarak aranırken evlenip, ehliyet alanların, yurtdışında aranırken evinde huzur içinde ölenlerin yargılanmadan geçirdikleri zamanların aşımı vardır. 



Yeter ki dinleyin


Bu nedenle Sivas’ta zamanaşımı yoktur deniyor. Yetmiş sene sonra özür dilenmesin, bugünden bu katliamın sorumluları bulunsun diye. Sivas basit bir cinayet değildir. Sadece o otelde bulunanları değil insanlığı yakmıştır. Bunun için de insanlığa karşı işlenmiştir. Seyreden asker, polis, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı hepsi sorumludur. Dün CHP ve BDP, Toplumsal Bellek Platformu’nun taleplerine katıldıklarını söyledi.


AKP ve MHP’nin de bu çağrıyı duyması gerek. Dinleyin ve mesela “zamanaşımına dokunamayız, yargıya müdahale edemeyiz” deyin. Kabul. Sanıkların yargılanmasını geçtik, Sivas’ın neden ve kim tarafından işlendiği ortaya çıkarılsın. Yeter ki dinleyin. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar böyledir. İnsan olduğumuzdan bunları kendimize karşı işlenmiş biliriz. On sekiz sene de yetmiş sekiz sene de geçse bu dava gündemden düşmeyecek. Her daim insanlar peşine düşecek. Ne bizi yorun ne siz yorulun. Hem de tarihle yüzleşme arzunuzun sadece siyaseten işinize geldiğinde uğraştığınız bir hobi olmadığını böylece ispatlayın.



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