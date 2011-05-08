-"NBA'DEKİ TÜRKLER İLHAM KAYNAĞI" İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - NBA tarihinin efsane oyuncularından, ABD'li eski basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de forma giyen Türk oyuncuların gençlere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Özel bir etkinliğe katılmak için İstanbul'a gelen efsane basketbolcunun, Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde röportajı yer aldı. Abdul-Jabbar, NBA'de forma giyen Türk oyuncularla ilgili olarak, ''NBA'deki Türk oyuncuların gençlere ilham kaynağı olduğuna inanıyorum. Bence hepsi dünyanın her tarafından çeşitli yeteneklerdeki oyuncuların NBA'de başarılı olabileceklerini kanıtladı. Hidayet'in eski takımına dönmesi onun için iyi oldu. Mehmet ise sakatlık sorunlarıyla karşılaştı. Diğer oyuncular da NBA'e alışma sürecindeler. İlerleyen günlerde çok daha iyi olacaklardır'' değerlendirmesini yaptı. NBA'de 20 sezonda 57 bin 446 dakika süre alıp, 38 bin 387 sayı atan ve 19 kez All-Star seçildiği belirtilen Abdul-Jabbar, NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks ile mücadele eden ve seride 3-0 geride bulunan Los Angeles Lakers'ın maç kazanamadan elenebileceği, diğer bir deyişle ''süpürülebileceği'' yorumunda bulunurken, play-off mücadelesini, ''Açıkçası play-off'ların başından beri çok ilgi çekici sonuçların alındığını düşünüyorum. Atlanta'nın Chicago karşısındaki sağlam oyunu, Memphis'in normal sezonun en iyi takımlarından biri olan Spurs'ü geçmesi bence bu senenin şaşırtıcı performansları oldu. Ama play-off'ları güzel yapan şeyler de bu sürpriz sonuçlar. Bunlar taraftarların oyuna olan ilgisinin devamlılığını sağlıyor'' şeklinde değerlendirdi. Kendi dönemine dönüp baktığında profesyonel basketbolda oldukça olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'in basketbolun pazarlanmasını çok iyi yaptığını, tüm dünyada insanların bu oyundan keyif aldığını anlatarak, ''Tabi benim oynadığım zamanlarda kurallar daha farklıydı. Şimdi ise kurallar daha farklı yorumlanıyor. İyi veya kötü olduğu hakkında bir şey söyleyemem ancak durumun bu şekilde geliştiğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.