"Nazara geldim"

Bosna Hersek karşısında ilk kez ve 11’de sahaya sürülen ancak sakatlanarak daha ilk yarı bitmeden oyundan alınmak zorunda kalan Milli Takımımız’ın genç yeteneği Batuhan Karadeniz, nazara geldiğini söyledi.







Omuzu çıkan ve Estonya kadrosunda yer almayacak olan Batuhan, "Maçtan iki gün önce babam Orhan Karadeniz benim için kurban kestirdi ve dualar okuttu. Çünkü ilk kez a milli takımda banko oynayacaktım. Heyecanlıydım. Annem ve babam bana her sabah öğüt verir ’Dikkat et göze gelirsin, nazar değer’ der. Dedikleri çıktı" diye konuştu.



Üzerimde gözleri var



Maça çıkarken çok heyecanlyı olduğunu belirten Batuhan, "Maçın başından itibaren üzerimde inanılmaz baskı vardı. 39. dakikada rakibin formamdan çekmesi ve karın boşluğuma dirsek vurması nedeniyle düştüm. Bin defa düşsem bir şey olmaz, ama o kadar basit düşmede omuzum çıktı. Ama biliyorum bazılarının benim üzerimde gözü var. Onların nazarları değdi" dedi.



O duygu anlatılmaz



Fatih Terim’in kendisine çok güvendiğini belirten Batuhan şöyle devam etti: Ülkemin formasını en iyi şekilde temsil etmek için savaştım. O formayı giyen insanların düşüncelerini anlatmaya kelimeler yetmez, o anı yaşamak gerekir. Sahaya çıktığımda aklıma güney doğuda teröristlere karşı çarpışan Mehmetçik geldi. Gol veya goller atmak istiyordum. Çok kötü bir talihsizlik yaşadım. Maçı tamamlayamadığım için üzgünüm. Terim beni çok etkileyen bir teknik adam. Sakatlanıp çıktığımda omzumdan çok hocamın hakkımda ne yorum yaptığını düşünüyordum.