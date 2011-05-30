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Dünya

"NATO'NUN HAVA SALDIRISINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ" TUNUS (A.A) 

30 Mayıs 2011 16:28

-"NATO'NUN HAVA SALDIRISINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ" TUNUS (A.A) - 30.05.2011 - Libya devlet televizyonu, başkent Trablus'a giden kıyı yolu üzerinde Misrata yakınlarındaki Zlitan kentine NATO güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü duyurdu. Televizyonun haberinde, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin elindeki, Misrata'nın yaklaşık 40 kilometre batısındaki Zlitan dışında, NATO'nun Cufrah'a da hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.  Haberde, iki kente yönelik hava saldırılarının zamanı belirtilmedi.

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