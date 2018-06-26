"NATO'daki liderliği sürdürmek için savunma harcamaları artırılmalı"

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık Parlamentosu Savunma Komitesi\'nin raporunda, Birleşik Krallık\'ın ABD üzerindeki etkisini ve NATO\'daki lider rolünü sürdürmek için \"savunma harcamalarını artırması gerektiği\" savunuldu.

Komite raporunda, halen ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2.0\'si düzeyinde olan savunma harcamalarının payının yüzde 2.5\'e çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, silahlı kuvvetlerin kapasitesi ve yeteneklerinin daha da geliştirimesi için bu payın yüzde 3.0\'e yükseltilebileceği belirtildi. Birleşik Krallık, 2016/2017 bütçesinde savunmaya 35.3 milyar sterlin ayırmıştı.