-"NATO, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI" PARİS (A.A) - 12.04.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, NATO'nun Libya lideri Muammer Kaddafi'nin silahlarını etkisiz hale getirmek ve sivil halkı korumak konusunda üzerine düşenleri tam olarak yapmadığını söyledi. Juppe, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "NATO askeri operasyonların liderliğini almak istedi, bunu kabul ettik. Bugün rolünü üstlenmeli, yani Kaddafi'nin orada halkı bombalamak için ağır silahları kullanmasını önlemeli" dedi. NATO'nun bunu yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine Juppe, "Yeterince değil. Bunu, bugün Lüksemburg'daki, perşembe ve cuma da Berlin'deki Kuzey Atlantik Konseyi'nin dışişleri bakanları toplantısında dile getireceğiz" diye konuştu. "NATO'nun rolünü üstlenmesini, halkı korumasını, bugün Misrata kentini bombalayan ağır silahların etkisiz hale getirmesini istediklerini" belirten Juppe, insani yardımın artırılması için büyük çaba gösterilmesi gerektiğini de vurguladı. Juppe, Libya Temas Grubunun yarın Katar'ın başkenti Doha'da toplanacağını hatırlattı.