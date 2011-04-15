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Dünya

"NATO LİBYA'DA İYİ İŞ ÇIKARDI"  WASHINGTON (A.A)

15 Nisan 2011 01:05

-"NATO LİBYA'DA İYİ İŞ ÇIKARDI"  WASHINGTON (A.A) - 14.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, NATO'nun Libya'da iyi iş çıkardığına inandıklarını bildirdi.    Toner, ABD'nin, müttefiklerinin Libya konusundaki endişelerine açık olduğunu ve ABD ordusunun, Libya'da destekleyici rol oynamayı sürdüreceğini belirtirken, NATO'nun burada iyi iş çıkardığına inandıklarını kaydetti. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de ABD'nin, Fransa'nın talebine rağmen Libya'daki askeri konumunu gözden geçirmeyeceğini kaydetti. Juppe, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir araya geldi.  Alain Juppe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Clinton'a, Libya'da kendilerine ihtiyaç duyduklarını ilettiğini ancak ABD'nin, ihtiyaç duyulduğunda müdahale seçeneğine bağlı kalacağını sandığını bildirdi.

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