-"NATO HALKLARI SİLAHLANDIRMAK İÇİN ORADA DEĞİL" LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun halkları silahlandırmak için Libya'da olmadığını söyledi. Rasmussen, Londra'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansının sonunda Sky News'a yaptığı açıklamada, bir soru üzerine, ''(Libya'ya müdahaleyi onaylayan) BM Güvenlik Konseyi kararı çok açık, silahlara ambargo koyulmasını öngörüyor. Dolayısıyla biz orada halkları korumak için bulunuyoruz, silahlandırmak için değil'' yanıtını verdi.