-"NATO, EL CUFRA'DAKİ HEDEFLERİ BOMBALIYOR" TRABLUS (A.A) - 14.06.2011 - Libya devlet televizyonu, NATO'nun, ülkenin orta kesimlerinde bulunan El Cufra'daki askeri ve sivil hedefleri bombalamaya başladığını duyurdu. Televizyonun haberinde, bombardımanın hedefinin, kasabanın El Revağa bölgesi olduğu belirtildi. Haberde başka ayrıntıya yer verilmedi. -TUNUS TANIMAYA HAZIR Tunus hükümeti, talep olması halinde Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanımaya hazır olduklarını açıkladı. Tunus Eğitim Bakanı ve Bakanlar Kurulu'nun sözcüsü Tayib Bakkuş, "Bir iktidarın yoğun şekilde kentleri bombalamasını kabul etmek düşünülemez. Bunu yapan meşruluğunu kaybeder" dedi. Bakkuş, hükümet ve konsey arasında müzakereler yürütülmesi halinde Tunus'un konseyi tanımaya hazır olduğunu belirtti. Konseyin bazı üyelerinin Tunus'u ziyaret ettiğini, ancak açık şekilde konseyin tanınması yönünde bir talebin gelmediğini ifade eden Bakkuş, böyle bir talep olursa bunun bakanlar kurulunda değerlendirileceğini söyledi. Tunus'un geçici Başbakanı Beyci Cahid Essebsi, Katar'ın El Cezire televizyonuna dün verdiği demeçte, talep olursa konseyi tanıyacaklarını belirtmişti. -MUHALİFLER, KASABANIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ Libya'da muhaliflerin, batıdaki Zintan kentinin doğusundaki bir kasabanın kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, 15 Mart'taki halk ayaklanmasından bu yana ilk kez muhaliflerin Zintan-Yafran yolu üzerindeki El Reyaniye kasabasının tamamının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını belirtti. Muhalifler, Libya lideri Muammer Kaddafi yandaşlarının elindeki Zenten ve Yafran arasındaki kasabaların kontrolünü ele geçirerek, kentler arasında köprü kurmayı hedefliyor.