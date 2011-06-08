-"NABUCCO'DA SİYASİ İRADE MEVCUT" KAYSERİ (A.A) - 08.06.2011 - ABD'nin Avrasya Özel Enerji Temsilcisi Richard Morningstar, Nabucco Projesinin hayata geçirilmesi için siyasi iradenin mevcut olduğunu belirterek, ''Şimdi önümüzdeki adımlara bakıyorum, kaynak ülke Azerbaycan'la Türkiye'nin anlaşma imzalamaya çok yakın olduğunu görüyorum'' dedi. Nabucco Proje Destek Anlaşmaları resmi imza töreninde konuşan ABD'nin Avrasya Özel Enerji Temsilcisi Richard Morningstar, ABD Başkanı Obama ile Dışişleri Bakanı Clinton'un Güney Koridoruna büyük önem verdiğini, ABD ile Türkiye arasında da son derece güçlü enerji ilişkileri bulunduğunu söyledi. Nabucco Projesinin Avrupa için önemine değinen Morningstar, projenin gerçekleştirilmesi için siyasi iradenin mevcut bulunduğunu dile getirdi. Morningstar, ''Şimdi önümüzdeki adımlara bakıyorum ve burada Türkiye ile kaynak ülke Azerbaycan anlaşmasının imzalanmasının çok yakın olduğunu görüyorum. Biz 5 bin mil uzaktayız ve Nabucco anlaşmasına taraf değiliz. Fakat Güney Koridorunun ve Nabucco'nun oluşturduğu çeşitliliğin Kafkaslar açısından, Orta Asya, Türkiye ve Avrupa açısından kritik olduğunun farkındayız. Bugünden sonra da Güney Koridoruyla ilgili diğer etkinlikleri görmek için sabırsızlanıyorum'' dedi. -NABUCCU ULUSLARARASI ŞİRKETİ BAŞKANI AULI- Nabucco Gaz Boru Hattı Uluslararası Şirketi Başkanı Werner Auli, törende yaptığı konuşmada, temiz bir enerji kaynağı olan doğalgazın özellikle elektrik tedariki bakımından daha da önem kazanacağını söyledi. Bu çerçevede Nabucco'nun çok önemli bir proje olduğuna işaret eden Auli, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak olan bu projenin büyük çabalar sonucu ortaya konulduğunu kaydetti. Proje adım adım ilerlerken istikrarı tutturmanın da çok önemli olduğuna dikkati çeken Auli, ''Bu çok önemli bir başarı. Önemli taahhütler ortaya konuldu uluslararası sistemde. Transitle ilgili serbestleştirmeler büyük önem kazandı'' diye konuştu. -AVUSTURYALI BAKAN MITTERLEHNER- Avusturya Ekonomi Aile ve Gençlik Federal Bakanı Dr. Reinhold Mitterlehner de, Avrupa ve Avusturya için doğalgaz arzının önemine dikkati çekti. Avusturyalı Bakan, Japonya'daki Fukuşima nükleer santralinde olanları unutmadıklarını ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarına devam edemeyeceklerini de ifade etti. Nabucco'nun hem kalite hem de miktar bakımından Avrupa ülkelerinin enerji tedarikini sağlamada çok önemli bir işlev göreceğini vurgulayan Mitterlehner, ''26 Ocak'ta Budapeşte'de buluştuk. 13 Haziran'da Ankara'ya geldik ve burada hükümetlerarası anlaşma imzalandıktan sonra uzun zaman hiçbir şey yapılmadı. Çünkü proje çok karmaşık, müzakereler çok karmaşıktı, siyasi sorunlar mevcuttu. Biraz gecikme olsa da, maliyet artışı olsa da bunlar motivasyonumuzun çökmesine hiçbir şekilde sebep vermemektedir'' dedi. Bugün imzalanan PSA'ların finansman için önem taşıyacağını ifade eden Avusturyalı Bakan, yakın zamanda yine Türkiye'de bir araya gelerek ''projeyi başlattık'' diyeceklerini, 2017 yılında da bütün bunları başarıyla tamamlamış olacaklarını umut ettiğini sözlerine ekledi. -BULGARİSTAN EKONOMİ BAKANI TRAYKOV- Bulgaristan Ekonomi Enerji ve Turizm Bakanı Traycho Traykov ise sürekli olarak ''Nabucco gerçekleşecek mi?'' şeklinde sorularla karşılaştıklarını belirterek, ''Buradan cevap veriyoruz. 'Nabucco'yu gerçekleştireceğiz' diyoruz'' dedi. -MACARİSTAN ULUSAL KALKINMA BAKANI- Macaristan Ulusal Kalkınma Bakanı Tamas Fellegi de, Nabucco'nun Avrupa'nın enerji güvenliği ve enerji çeşitlendirmesi açısından çok önemli bir proje ve büyük bir teminat olduğunu söyledi. PSA'ların projenin başarılı finansmanı açısından önemine de işaret eden Fellegi, ''Öte yandan güzergahlara ve tesislerin yerine baktığımızda projenin her iki uçta da uzatılması gerekliliktir. Bu nedenle konsorsiyuma yeni şirketlerin davet edilmesi gerekmektedir. Bugün bu konuda samimi bir görüşmenin zamanı gelmiştir'' dedi. Nabucco'dan 31 milyar metreküp gibi büyük bir gaz akışının planlandığını hatırlatan Macar Bakanı, Şahdeniz 2 ile boru hattı için gaz tedarikinin güvence altına alınmasını istediklerini kaydetti. Fukuşima olayı ve Kuzey Afrika'daki olaylara da değinen Fellegi, bu olayların önümüzdeki dönem enerji politikalarını şekillendireceğini düşündüğünü söyledi. -ROMANYA EKONOMİ TİCARET VE İŞ ORTAMLARI BAKANI ION ARITON- Romanya Ekonomi Ticaret ve İş Ortamları Bakanı Ion Ariton da, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu'' belirterek sözlerine başladı. 2009 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla Nabucco'nun gerçekleştirilmesi için büyük bir adım atıldığını ifade eden Ariton, fakat küresel ekonomik krizin kendilerini biraz etkilediğini, ancak küresel düzeyde iyileştirici tedbirlerin de alındığını kaydetti. Romanya'nın Nabucco Projesinin oldukça sadık bir destekçisi olduğunu dile getiren Ariton, proje için atılan adımlardan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Ariton, Romanya'nın Türkiye'nin AB'ye üyelik için gösterdiği çabaları desteklediğini de sözlerine ekledi. -AB ENERJİ KOMİSYONERİ OETTINGER- AB Enerji Komisyoneri Günther H. Oettinger ise Nabucco'nun yeni paydaşlara da ihtiyacı olacağını, eğer Nabucco'nun daha işler hale gelmesi mümkün olursa bu seçeneği de düşünebileceklerini kaydetti. Hazar Denizi'nden Avrupa'ya yeni bir boru hattının ulaşmasının önemli olduğuna işaret eden Oettinger, Nabucco'nun Avrupa ve Türkiye'ye önemli yararlar getireceğini ifade etti. Oettinger, ''Son olarak bugün aramızda bulunmayan kişileri de göz önünde bulundurmak isterim. Azerbaycan, Türkmenistan ve Irak'la temaslarımız var. Bütün bu ülkeler Türkiye'den Avrupa pazarına girmek istemektedirler. Hiçbir gecikme olmadan bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz'' dedi. -MITSCHEK 5 BAKANLA İMZA ATTI- Konuşmaların ardından Nabucco Yönetici Direktörü Reinhard Mitschek ile 5 ülke bakanı, Nabucco Proje Destek Anlaşmalarını imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Avusturya şirketi OMV'nin temsilcisi, Nabucco Projesinin sadece Avrupa ülkeleri ve Türkiye açısından değil diğer ülkeler açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Projenin Türkiye tarafının ortağı BOTAŞ Genel Müdürü Fazıl Şenel de, Nabucco Projesinin hem fikir babası hem de kurucu ortağı olarak bu önemli adımın atılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ''Projeye desteğimiz artarak devam edecektir. Bu projenin gerçekleşmesinden en ufak bir şüphe duymuyorum'' dedi. Projenin Macaristan tarafının ortağı MOL şirketinin temsilcisi ise PSA'ların imzalanmasının mihenk taşı olduğunu ifade ederken, Bulgaristan tarafının ortağı Bulgaristan Enerji Holding Başkanı da bugünkü imzalarla ayrı bir güvenlik düzeyinin sağlanmış olduğunu bildirdi. Nabucco Yönetici Direktörü Reinhard Mitschek, katılımcı devletlerin temsilcileriyle uzun süren müzakerelerin ardından bugünkü törenin gerçekleştirildiğini ifade ederek, 5 ülkenin hükümet temsilcilerine teşekkür etti. -İNŞAAT, 2013'DE BAŞLAYACAK- Asya ve Avrupa arasında yeni bir doğalgaz köprüsü olarak nitelendirilen Nabucco Projesi için inşaat çalışmalarının 2013 yılında, ilk gaz akışının ise 2017 yılında başlayacağı belirtiliyor. Boru hattı ile Türkiye'nin doğu sınırları Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya'daki Baumgarten'a bağlanacak. Nabucco'nun inşaatında binlerce kişilik istihdam yaratılacağı ve tüm katılımcı ülkelerin iş piyasalarını canlandıracağı da ifade ediliyor. Toplam 3 bin 900 kilometrelik boru hattı uzunluğu olacak projenin yaklaşık 8 milyar avroya mal olacağı ve projenin tam kapasite ile çalışması durumunda yılda 31 milyar metreküp doğalgaz akacağı da kaydediliyor. -VERDİ'NİN NABUCCO'SUNDAN KAYSERİ'NİN GESİ BAĞLARI'NA- 2002 yılında Viyana'da Nabucco için 5 üye imza atarken salonda ünlü İtalyan sanatçı Guiseppe Verdi'nin Nabucco operası çalıyordu. Böylece projeye fondaki müziğin ismi verilmişti. PSA'ların bugün yapılan imza töreni sonrasında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın istediği üzerine yerel bir müzik grubu tarafından Kayseri'ye ait ''Gesi Bağları'' isimli türkü seslendirildi. Törenin ardından ''Nabucco Komitesi Başlangıç Toplantısı'' da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.