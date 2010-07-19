-"MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ YAPICI ÇABALARINIZI DESTEKLİYORUZ" LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ana vatan ve garantör ülke olarak Türkiye'nin, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşulması yolunda BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde devam eden müzakere sürecini ve bu çerçevede KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun yapıcı çabalarını desteklediğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'na gönderdiği mesajda şunları kaydetti: "Ana vatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması yolunda BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde devam eden müzakere sürecini ve bu çerçevede göstermekte olduğunuz yapıcı çabaları destekliyor, BM kapsamlı çözüm sürecinin 2010 yılı sonuna kadar sonuçlanması gereği görüşünü paylaşıyoruz. Öte yandan Kıbrıs Türküne dayatılan haksız kısıtlamalara bir son verilmesi, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline getirilmemesi hakkaniyetin gereğidir." Eroğlu'nun şahsında Kıbrıslı Türklerin bayramını kutlayan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkı için canlarını veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri saygı ve şükranla andı, Kıbrıs Türk halkına refah, esenlik ve mutluluk dolu bir gelecek diledi. Erdoğan, Eroğlu'nun törenlere davetine teşekkür ederek, törenlere katılma imkanı bulamayacağını, ancak hükümetinin bir heyetle temsil edileceğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının, geçmişte her türden baskı, terör ve insanlık dışı sindirme hareketlerine rağmen, birlik ve beraberlikle adanın eşit sahibi olarak hukukunu ve eşitliğini koruma mücadelesini kararlılıkla sürdürmesini bildiğini ve bugün de aynı bilinç içinde olduğunu ispata devam ettiğini belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının mutluluk ve refah yolunda sergilediği mücadelede üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini ve KKTC'nin her alanda gelişip güçlenmesi için desteğini sürdüreceğini vurguladı.