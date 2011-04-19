-"MÜZAKERE İÇİN ÇALIŞIYORUZ" PARİS (A.A) - 19.04.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ülkesinin, AB ile birlikte İsrail ve Filistin'i tekrar müzakere masasına oturtabilmek için çalıştığını söyledi. Fransa Diplomasi Muhabirleri Derneği'nde konuşan Juppe, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlama için, AB ile birlikte tarafları bir araya getirebilmek konusunda girişimlerde bulunduklarını bildirdi. Ortadoğu'da mevcut durumun ''kabul edilemez'' olduğunu ifade eden Juppe, AB'nin bütün üyelerinin, bu konuda hemfikir olduğunu belirtti. Juppe, Mart ayında yaptığı bir açıklamada, İsrail ile barış olmaması halinde bile, AB'nin, Filistin'i tanıması konusunu göz önünde tutulabileceğini bildirmişti.