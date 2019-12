-"MUTLULUĞUMU İFADE EDEMİYORUM" SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "benim bugünlere gelmemdeki en önemli yer Fenerbahçedir. Aykut Kocaman olarak futbol piyasasında durduğum yerin büyüklüğünü yaratan yer Fenerbahçe. Böyle bir yerde şampiyonluğu kazanmak tabii ki anlatılacak gibi değil. Mutluluğumu ifade edemiyorum" dedi. Kocaman, Sivasspor'u 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin 10 yıldır ligin en hakim takımı olduğunu, şampiyonluk gelmeyen 4 yılın ardından bir sene daha beklemenin sarı-lacivertli ekip için kolay olmayacağını anlatarak şunları söyledi: ''Tamamen kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Kazandık ve doya doya söylemek gerekiyor. Büyük bir mutlulukla söylemek gerekiyor. Şampiyonlukların hepsi zorludur. Bizim için biraz daha zorlu geçti. Doya doya söyleyebiliriz, şampiyon olduk. Bütün Fenerbahçelilere kutlu olsun. Çok önemliydi bizim için. 4 yıl uzak kaldık. Liglerin son 10 yıldır en hakim takımı Fenerbahçe. Yanlış hatırlamıyorsam, Aragones dönemi dışındaki yıllarda hep şampiyonluğa ortak olmuş bir takım. 4 yıllık ara o nedenle uzun bir ara. Bir seneyi daha kaldırabilmek çok kolay olmayacaktı. Bunun da altından tabii ki kalkabilirdik ama çok kolay olmayacaktı. Çok önemli bir işi başardı futbolcularım. Onları canı gönülden kutluyorum.'' 10 yıldır teknik adamlık yaptığını, kendisi için bu anlamda şampiyonluğun bir ilk olduğunu kaydeden Kocaman, ''Benim bugünlere gelmemdeki en önemli yer Fenerbahçedir. Aykut Kocaman olarak futbol piyasasında durduğum yerin büyüklüğünü yaratan yer Fenerbahçe. Böyle bir yerde şampiyonluğu kazanmak tabii ki anlatılacak gibi değil. Mutluluğumu ifade edemiyorum'' şeklinde konuştu. Kocaman, medyada şampiyon olsa dahi görevini bırakacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili soru üzerine de şu yanıtı verdi: ''Ortada benden kaynaklı bir şey yoktu. Benim için de şaşırtıcıydı. Şampiyon olunduğunda, ne Aykut Kocaman'ın ne camiaların içinden çıkmış herhangi bir ismin, sağlık sorunu olmadığı sürece buradan çekilebilme şansı yok. Ancak takımımız şampiyonluğu yitirirse o zaman bunun için karar mercinin yönetim ve ben olarak iki taraflı olduğunu daha önce basınla yaptığım sohbet toplantılarında da belirtmiştim. Bu haberlerin kaynağını ben de merak etmiyor değilim.'' Kocaman, Avrupa kupalarında yer alacakları Şampiyonlar Ligi ile ilgili olarak da ''Hem diğer kulvarlar hem de Şampiyonlar Ligi'nde sağlam bir zemine oturarak gitmek benim kişisel olarak en büyük arzum. Şampiyonlar Ligi apayrı bir tecrübe olacak'' dedi. -FUTBOLCULAR AYKUT KOCAMAN'I OMUZLARA ALDI- Karşılaşmanın ardından soyunma odasında bir teşekkür konuşması yapan Aykut Kocaman'ı futbolcular omuzlarına aldı. Kocaman'ın, kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı konuşmadan sonra teknik direktörlerini omuzlara alan oyuncular, soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Soyunma odasına giren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler de futbolcuları tek tek tebrik ettiler. -"ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR HAK ETTİK" Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında çıkışa geçerek çok önemli bir seri yakaladıklarını ve şampiyonluğu sonuna kadar hak eden bir takım olduklarını söyledi. ''Benim için, takım için zor bir sezon geçirdik'' diyen Alex, sezon başında büyük sıkıntılar yaşadığını kaydederek, ''Bireysel olarak tartışıldım ama birkaç ay analiz yaptıktan sonra 'En iyi cevabı saha içerisinde verebilirim' diye düşündüm. Çalışmama devam ettim ve kendimi kanıtladım. Takımla birlikte çıkışa geçerek şampiyonluğa ulaştık'' diye konuştu. Şampiyonluk sevinci ile ilgili soru üzerine Alex, ''Şu anki sakin görüntümün altında fırtınalar kopuyor. Kafamdan bin bir film geçiyor. Sıkıntılı zamanlar yaşadığımda yanımda olanlar bilir yine sakindim. O zamanlar eşim yanımda olmasa burada olmayabilirdim. Bazı şeyleri kanıtlamam gerekiyordu. Sakin gözüksem de içimde büyük sevinç yaşıyorum'' ifadelerini kullandı. Alex, Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performans için de, ''İkinci yarı namağlup takım var. Bursa maçında tartışılan penaltı pozisyonu vardı. O verilse 18'de 18 yapan bir takımdan bahsedecektik. 17 yıllık futbol hayatımda bu kadar yıpranılan bir sezon hatırlamıyorum. 9 puan geriden geldik. İkinci yarıda nağmağlup bir takım ve şampiyonluğu sonuna kadar hak eden bir takım'' yorumunda bulundu. -KALECİ MERT Fenerbahçe'nin genç kalecisi Mert Günok ise ''Penaltı kurtardığım Trabzonspor maçının ardından o kurtarışım dönüm noktası gibi söylemler vardı. Belki kırılma anı o oldu. Ben her Fenerbahçe futbolcusu gibi görevimi yaptım. Bu görevimi başarıyla yerime getirdiğim için çok mutluyum. Sezonun ikinci yarısı attığımız her gol kırılma anıydı'' diye konuştu. -"NE MUTLUYUM Kİ FENERBAHÇELİYİM" Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, ''Şu an zafer sarhoşuyum. Bu takım efsane oldu. Çünkü ligin ikinci yarısında 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik elde ettiler. İlahi adalet diyorum. Adalet yerini buldu. İnşallah basketbolda da şampiyon olup 'Beşi biryerde'yi gerçekleştiririz'' diye konuştu. Fenerbahçe taraftarının çok daha fazlasını hak ettiğini belirten Koç, şunları söyledi: ''Çok heyecanlandık, son dakikalarda büyük heyecan yaşadık. Tüyleri diken diken olan, gözleri dolan herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Yönetim bu taraftarla gurur duyuyor. 18'de 17 yaptık, buna rağmen averajla şampiyon olabildik. O nedenle Trabzonspor'u da kutluyorum. Ama onlar ne derse desin adalet tecelli etti. Şimdi basketbolda şampiyon olarak 5'te 5 yapmak istiyoruz. Emeği geçen tüm sporculara, herkese, taraftara milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Ne mutluyum ki Fenerbahçeliyim.'' -"FENERİUM'LARDA FORMALAR BİTTİ" Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Abdullah Kiğılı da ''Makus talihimizi yendik, çok mutluyum. İki sezon son maçlarda kaybettik. Düşünün ki son maçta kaybettikten sonra 1 sene sonra yine son hafta şampiyonluğu yakaladık. Bu büyük bir takım olmanın görüntüsüdür. Özellikle taraftarımızı kutluyorum. Başkan, taraftar, teknik direktör, malzemecisine kadar inanç içerisinde 17 maçı tamamladık. İnanılmaz bir rekor kırdık. Tüm camiaya hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı. -''FORMALAR BİTTİ, YENİDEN BASKIYA GİRECEĞİZ''- Fenerbahçe taraftarının Fenerium ürünlerine gösterdiği ilgiye de değinen Abdullah Kiğılı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir haftadır Fenerium'da korkunç bir satış vardı. Formalar bitti, yeniden baskıya gireceğiz. 15'e yakın değişik slogan ürettik, tişörtler çıkacak. 8 haftalık süreçte, açılışa kadar inanılmaz bir süreç olacak. Son hafta büyük cirolar elde etti Fenerium. Böyle bir taleple karşılaşacağımızı ummuyorduk. Çok büyük bir taraftarımız var. Camiamıza hayırlı olsun.'' -''18. ŞAMPİYONLUĞUMUZ KUTLU OLSUN'' Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Tabii ki zor oldu. Trabzonspor'la son 10 haftada puan mücadelesine geçtik. Bir gol averajla şampiyon olduk. Geçen sene son maçta kaybettiğimiz şampiyonluğun çok negatif tesiri vardı. Oyuncular, teknik heyet ve camia bundan çok etkilenmiştik. Bu durumun etkisi altındaydık. 18 maçta 17 galibiyet inanılmaz bir şey. Evimizde de 17 maçta mağlup olmadık. 9 puan geride olmamıza rağmen puan puana şampiyon olduk. Camiaya hayırlı olsun.'' Fenerbahçe taraftarını tebrik eden Özdemir, ''Manisaspor maçında ceza sınırına gelmiştik. Taraftarımızı o maçtan sonra uyardık, bültenler bastırdık. Takımını destekleyen taraftarları tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonlarda da bunun devam etmesini istiyorum. 18. şampiyonluğumuz kutlu olsun. Herkese kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.