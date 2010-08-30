-"MÜSLÜMAN OLARAK GÖRÜLMEKTEN" ENDİŞE ETMİYOR NEW ORLEANS (A.A) - 30.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, bir süre önce yapılan kamuoyu yoklamasına göre halkın yaklaşık beşte birinin kendisini Müslüman olarak görmesinden endişe duymadığını söyledi. Obama, NBC televizyonundaki bir haber programında yayımlanan açıklamasında, Hristiyan olduğunu ''gerçek gerçektir'' ifadesiyle dile getirerek, ''kendisinin dini inancıyla ilgili düşünce karışıklığından kasıtlı olarak yanlış bilgi veren bir şebekenin sorumlu olduğunu'' kaydetti. Kendisinin ABD'de doğmadığı gibi çeşitli söylentileri de hatırlatan Obama, bu söylentilerin izini sürmeye kalkması durumunda başka bir şeyle uğraşamayacağını, ''müslüman olarak görülmekten'' endişe duymadığını söyledi. ''Doğum sertifikasını alnına yapıştırıp gezemeyeceğini'' belirten Obama, ''aynı şekilde, Amerikan halkının kapasitesinin, inancıyla ilgili bu saçmalıkların arkasındakini görecek düzeyde olduğunu'' kaydetti.