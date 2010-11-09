-"MÜSLÜMAN DÜNYASIYLA İLİŞKİLERDE DOĞRU YOLDAYIZ" CAKARTA (A.A) - 09.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin, Müslüman dünyasıyla daha iyi ilişkiler kurma konusunda "doğru yolda" olduğunu düşündüğünü söyledi. Obama, Asya gezisi çerçevesinde geldiği Endonezya'da, Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono ile düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumlarıyla yıpranan ilişkileri onarmak için çok çaba harcadığını belirtti. Müslümanlar ve Batı arasındaki ilişkileri geliştirmek için ciddi ve sürekli çaba gösterdiğini ifade eden Obama, ancak bu konuda ilerlemenin henüz tamamlanmadığını, daha yapılması gereken çok iş olduğunu kaydetti. Obama, Müslüman dünyasıyla Batı arasındaki gerginliklere terörizm ve aşırıcılık gibi meselelerin hakim olduğunu, ancak taraflar arasındaki ilişkilerin güvenlik sorunlarından öteye geçmesi gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı, varmak istedikleri hedefin, "Müslüman ülkeleriyle karşılıklı ilişkilerin genişletilmesi ve köprüler inşa edilmesini" sağlamak olduğunu kaydetti. -İSRAİL'E ELEŞTİRİ- Obama, basın toplantısında, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa etme planını da eleştirdi. Barack Obama, bu türden faaliyetlerin barış görüşmelerine hiçbir zaman faydası olmayacağını belirtti.