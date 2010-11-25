-"MÜREKKEP YAŞININ TESPİTİ" SORULACAK İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, kağıt üzerine yazılan bir yazı ve imzanın mürekkep yaşının tespit edilip edilmediği konusunda TÜBİTAK Başkanlığı, ODTÜ ve İTÜ Rektörlüğüne ayrı ayrı yazı yazılmasına hükmetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından heyet tarafından alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre, Dursun Çiçek ve avukatının talepleriyle ilgili olarak, mahkeme kararıyla telefonu dinlenen 18397003382 TC kimlik numaralı Dursun Çiçek'in nüfus kaydının ilgili merciden istenmesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca bu kişinin bilgilerine nasıl ulaşıldığı konusunda araştırma yapılmasını kararlaştırdı. Mahkeme Heyeti, 12 Haziran 2009'da görevli olan Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Genelkurmay Başkanlığı İçgüvenlik Harekatı Daire Başkanı olan Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Albay Sedat Özüer'in dinlenilmesi taleplerinin ise tanıkların dinlenilmesi aşamasında değerlendirilmesini karara bağladı. Dava konusu belgenin hazırlanmasıyla ilgili yayınlanan bir ses kaydı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Ünal Atabay'ın 2009'da Genelkurmay Karargahı'nda görevli olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığından sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, bu ses kaydına ilişkin yayınlanan haberin de CD içerisinde temin edilmesi için güvenlik şube müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmetti. Davanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi taleplerinin ise dosya aslının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan geldiğinde değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, kağıt üzerine yazılan bir yazı ve imzanın mürekkep yaşının tespit edilip edilmediği konusunda TÜBİTAK Başkanlığı, ODTÜ ve İTÜ Rektörlüğüne ayrı ayrı yazı yazılmasına karar verdi. -SABRİ UZUN'UN İFADELERİ İSTENDİ- Mahkeme heyeti, Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un, gerek Emniyet Müdürlüğü, gerekse İçişleri Bakanlığı nezdinde müfettişlere ve diğer makamlara verdiği tüm ifade örneklerinin de istenilmesini kararlaştırdı. Genelkurmay Başkanlığı yazısında belirtilen 55 adet harddiskin mevcut haliyle, üzerinde silme işlemi yapılmadan gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, firari sanık Bedrettin Dalan adına kayıtlı olduğu anlaşılan biri cep ikisi sabit olan telefonların 2000-2009 tarihleri arasındaki HTS raporlarının istenmesini hükme bağladı. Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak hayhaytr.yahoo.com adresiyle ilgili olarak dosyaya yansıyan konulara ilişkin idari soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya aslının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan dönüşünün ve bu kurulun kararının beklenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, Dursun Çiçek, Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2011'e erteledi. Bu arada Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün bu sanıkların tahliye edilmesi yönünde oy kullandığı görüldü.