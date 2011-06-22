-"MÜLTECİ DEĞİL, MİSAFİR OLARAK KABUL EDİYORUZ" HATAY (A.A) - 21.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ortadoğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, ''Biz kimsenin evini dizayn etmeye çalışmıyoruz. Kendi evimizle, bağımızla, bostanımızla ilgileniyoruz. Konuya insani boyutla bakıp bu yönde adım atıyoruz'' dedi. Hürmüzlü, Suriye'deki olaylardan kaçarak, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, eski TEKEL fabrikası bahçesine kurulan geçici çadırkentte ve Boynuyoğun'a yerleştirilen Suriyelileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Hürmüzlü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada kalan Suriyelileri mülteci olarak değil, misafir olarak kabul ettiklerini ifade eden Hürmüzlü, şöyle konuştu: ''Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün talimatlarıyla misafirlerimizin bulunduğu kampları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alıyorum. Dün buraya gelmek istiyordum fakat dün uluslararası mülteciler günüydü. Onun için Cumhurbaşkanım yanlış algılanmasın diye bugün gelmemi istedi. Buradaki arkadaşları mülteci olarak kabul etmiyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz. Burada birçok aileyle görüştüğüm zaman şöyle bir izlenime sahip oldum; burada biz nasıl onları misafirimiz olarak kabul ediyorsak onlar da kendilerini şefkatle kucaklayan, dostluk eli uzatan bir ülkede oldukları için memnunlar.'' -''SURİYELİ DOSTLARIMIZA HER TÜRLÜ OLANAK SAĞLANIYOR''- Geçici çadırkentlerde konaklayan Suriyelilere her türlü olanağın sağlandığına tanık olduğunu ifade eden Hürmüzlü, şöyle devam etti: ''Suriyeliler bizlere sevinçlerini beyan ettiler. Devletin şefkat eli uzanmıştır. Bazı kampları gezdim, oradaki şartları, imkanları gördüm. Bugün topraklarımızda 10 bin 700 civarında misafirimiz var. Bütün aileler burada çadırlarda, güvenli mekanlarda korunuyorlar. Buradaki imkanlar da onları çok memnun ve mutlu etmiş. Çocuklar için Arapça kurslar veriliyor. Çocuklar için psikolojik önlem alınmış. Çok güzel bir uygulama. Aynı zamanda yazlık sinema konusu, televizyon gibi imkanlar veriliyor. Bu üzüntülerini hafifletmek için önemli rol oynamıştır. Bizim Türkiye'deki lider kadrolarımız, Dışişleri Bakanımız açıklamalar yaptılar. Buraya gelen herkes bizim misafirimiz gibi kalabilir. Herkes memnuniyetle buraya gelebilir eğer kendini burada emniyette hissediyorsa. Gitmek isteyen varsa onlar için de bir sakınca yok. Bu kararlarına saygı gösteririz.'' Suriyelilerle akrabalık bağları bulunduğuna dikkat çeken Hürmüzlü, ''Biz kimsenin evini dizayn etmeye çalışmıyoruz. Suriyelileri mülteci olarak değil, misafir olarak kabul ediyoruz. Bizim yetkililerimiz, burada başka insanlar da gelirse hazırlıklı durumdadır. Bizim ülkemiz daha önce de bu tecrübeleri geçirdi. Çok büyük kitleler olursa haliyle uluslararası camia bu konuya müdahale eder. Bu konu da yerelden uluslararası meselelere intikal eder. Çözümlerin bölgede olmasını arzuluyoruz. Bizim ne kadar kapasitemiz varsa bunu dost ülke için değerlendireceğiz. Bu insanların acı çekmesini istemiyoruz. Tamamen insani açıdan meseleye bakıyoruz.''