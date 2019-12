-"MUHTEŞEM YÜZYIL" DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Global Agency Üst Yöneticisi (CEO) İzzet Pinto: ''Muhteşem Yüzyıl'ı temsil etmeye başladık. 3 hafta sonra Cannes'te dünya alıcılarının katılacağı 500 kişilik bir parti vereceğiz ve dünyaya ihraç edeceğiz'' dedi. Kuzeni Stella Molinas Trevez'in reenkarnasyon üzerine yazdığı ve fikrini almak için okumasını rica ettiği ''Ben 44 Yaşımdayım Oğlum 53'' isimli kitabı okuyan ve çok beğendiği bu kitabı dünyaya açmaya karar veren Global Agency Üst Yöneticisi (CEO) İzzet Pinto, bu sayede telif hakları sektörüne girerek, dünyaya televizyon formatı ve dizi film ihraç etmeye başladı. İstanbul Ceylan Otel'de düzenlenen DISCOP Televizyon Yayıncılığı Fuarı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İzzet Pinto, Lise'yi ABD'de Houston'da bitirdiğini, 17 yaşında iş hayatına girdiğini belirtti. Üniversiteyi okumadığını, 19 yaşında ticaret yapmak için tek başına Tayland'a gittiğini ve 5 yıl orada kaldığını ifade eden Pinto, ''Babam çok girişimci bir insan olduğu için beni destekledi. Herkesin Uzakdoğu'dan ithalat yaparak çok iyi yerlere geldiğini fark ettim. Bunu denemek istedim. Tayland'dan döndükten sonra ise ne iş yapacağımı tam bilemiyordum. Şans eseri, 6 sene önce kuzenim Stella Molinas Trevez'in reenkarnasyon üzerine yazdığı ''44 yaşındayım oğlum 53'' kitabını okudum. O kadar beğendim ki, o kitabı yurtdışına açmaya karar verdim ve kendimi telif hakları sektöründe buldum. Bu kitap gerçekten benim hayatımı değiştirdi'' diye konuştu. 4-5 yıl önce ''Gelinim Olur Musun?''un yaratıcısı ile tanıştığını ve bu sektöre geçiş yaptığını anlatan Pinto, bu formatın yaklaşık 30 ülkeye satıldığını, bir fikri alıp başka ülkelere tekrar uyarlamaya dayanan format işinden sonra dizi işine girdiğini ve 3 yıl önce ''1001 Gece''yi temsil etmeye başladığını anlattı. Pinto, ''Bu diziyi çok fazla ülkeye sattım. Bütün Balkanlar'a sattım, fenomen oldu. O kadar etkili oldu ki Sırbistan'da Hırvatistan'da yeni doğan çocuklara Şehrazat, Onur adı veriliyor'' dedi. -''AŞK-I MEMNU İTALYA'DA YAYINLANACAK''- Türkiye'den çılgın fikirleri temsil etmeye başladıklarını, ''Eski Eşim Nikah Şahidim'', ''Dinimi Seçiyorum'', ''Kiralık Anne'' formatlarının televizyon sektöründe fikir olarak satılmaya başladığını anlatan Pinto, uçuk kaçık fikirleri temsil etmeyi sevdiğini söyledi. Pinto, ''Aşk-ı Memnun'nun senaryo haklarını temsil etmeye başladım. Aşk-ı Memnu ile ilgili İtalya'da Berlusconi kanalı ile bir anlaşma yapıldı. Amerika'ya satılmak üzere, Avrupa ile görüşme halindeyiz. Portföyümüzde toplamda 26 projemiz var'' şeklinde konuştu. Hindistan'a ''Gelinim Olur Musun?''u sattıklarını ve canlı yayında ilk evliliğin kendi programlarında gerçekleştiğini ifade eden Pinto, Ortadoğu'daki versiyonunda ise Müslüman çocukla Hristiyan kızın evlendiğini, bunun bayağı olaylı olduğunu belirtti. -''1001 GECE'' YUNANİSTAN'DA FENOMEN OLDU''- İzzet Pinto, ''Balkanlarda Türk dizisi ve Türk filmleri bayağı seyirci topluyor. Ciddi reyting sağladığı için her yerde prime timede yayınlanıyor. Yunanistan Türk projeleri şimdiye kadar yayınlamayan bir ülkeydi. Bir tek 'Yabancı Damat' yayınlandı, o da ortak program diye. '1001 Gece' Yunanistan'da fenomen oldu'' dedi. Milyar dolarlık bu sektörde Türkiye'nin ihracatının 50 milyon dolar olduğuna işaret eden Pinto, bununu önümüzdeki 4-5 senede 300-500 milyon dolara ulaşacağını, kendisinin de bu pastadan yüzde 20 pay almayı hedeflediğini kaydetti. -''EN BÜYÜK ARTISI TURİZMDE YAŞANIYOR''- Pinto, ''En büyük artısı turizmde yaşanıyor. Ortadoğu'dan gelen turist sayısı en az yüzde 100 arttı. Balkanlarda belki yüzde 200 artış oldu. O dizilerde İstanbul'u o kadar güzel gösteriyorlar ki helikopter çekimi, yalılar, holdingler... O yüzden Türkiye çok popüler bir ülke oldu. Made In Turkey amblemi insanların gözünde daha değerli oluyor'' diye konuştu. 100 ülke ile kontak halinde olduğunu, 40 ülkeyle çalıştığını söyleyen Pinto, Yunanistan'ın en büyük kanalı Mega TV'nin dünya distribütörü, Arjantin ve Venezuella'nın en büyük dizi yapım firmalarının Balkan ülkeleri dağıtımcısı olduğunu, öncelikli olarak dünyaya açılmayı hedeflediğini vurguladı. Pinto, ''Çin'e format ihraç ediyoruz. 'Gelinim Olur Musun?' yakında Çin'de başlıyor. Normalde Çin her şeyi kopyalar, ilk defa para ödeyerek format aldılar'' dedi. -''3D ÜRÜN YERLEŞTİRME SİSTEMİ İŞİNE GİRMEK ÜZEREYİZ''- Yeni bir reklam yöntemi olan 3D ürün yerleştirme sistemine işaret eden Pinto, ''Bütün dünyada ürün yerleştirmek çok ciddi bir reklam getirisi sağladığı için bu işe girmek üzereyiz. 3D reklam yerleştirme sisteminde diziler çekildikten sonra birisi reklam vermek istiyorsa biz o diziyi alıyoruz, ürünü sonradan yerleştiriyoruz. Ancak seyirci kesinlikle ürünün sonradan yerleştirildiğini anlamıyor. Gizli bir reklam ama reklam veren için çok iyi bir sistem'' diye konuştu. Global Agency'nin dünya televizyon sektöründe hızlı büyüyen 5 distribütör şirketinden biri olduğunu ifade eden Pinto, ''Kanal D'de yer alan 'Bana herşey yakışır' formatını bütün dünyaya 'alışveriş canavarları' olarak açacağız. İyi fikirler herkesin aklına gelebilir. Eğer ben o fikre inanırsam onu temsil etmeye başlıyorum'' dedi. -''2 YIL SONRA LONDRA BORSASINDA HALKA AÇILMAYI PLANLIYORUZ''- 2 yıl sonra London Stock Exchange'nde halka açılmayı planladığını bildiren Pinto, ''Uluslararası iş yaptığımız için bize herkesin ilgi göstermesini istiyoruz. Her sene yüzde 100-200 büyüyoruz. Çok iyi bir ismimiz var. Bunları değerlendirmek istiyorum'' diye konuştu. ''Muhteşem Yüzyıl''ı temsil etmeye başladıklarını bildiren Pinto, ''Dünya lansmanını 3 hafta sonra Cannes'te düzenlenecek büyük TV format fuarında yapacağız. Bütün dünya alıcılarının katılacağı 500 kişilik bir parti vereceğiz ve dünyaya ihraç edeceğiz. Şu an için en prestijli projemiz'' şeklinde konuştu. 3 gün süren fuara dünyanın bir çok yerinden 400 alıcı geldiğini belirten Pinto, bu alıcıların kanallarda yayınlanmak üzere program aradıklarını, bu fuarın başarılı olması durumunda önümüzdeki yıllarda tekrarını yapacaklarını kaydetti. Salı günü Fuar kapsamında Balkanlar'da efsaneye dönüşmesini sağladığı ''1001 Gece'' dizisinin şerefine, İstanbul'da bulunan televizyon patronlarının da katıldığı yaklaşık 500 kişilik büyük bir parti verdiklerini söyleyen Pinto, partinin çok ses getirdiğini, katılımcıların partiden ve fuardan çok etkilendiklerini sözlerine ekledi.