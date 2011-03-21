-"MUHALİFLERİ DESTEKLEMEK GİBİ BİR MİSYONUMUZ YOK" WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Afrika Komutanlığı komutanı General Carter Ham, koalisyon güçlerinin Libya'ya yönelik hava operasyonunun Libya lideri Muammer Kaddafi'yi hedef almadığını ve görevlerinin Kaddafi'nin nerede olduğunu araştırmak olmadığını belirterek, "Görevimiz sivil halkı korumak, Kaddafi'ye karşı savaşan muhalifleri destekleme gibi bir misyonumuz yok ama Kaddafi'nin kara güçlerini sivillere tehdit oluşturmaları halinde vurabiliriz" dedi. Ham, Almanya'dan telekonferansla yaptığı basın toplantısında, koalisyon güçlerinin uçuşa yasak bölgenin sürdürülmesi için hava operasyonuna devam ettiğini söyledi. Uçuşa yasak bölgenin genişleyeceğini ve yakın zamanda bin kilometre alanı kapsayacağını belirten Ham, Libya'nın füzelerine yönelik 12 ek seyir füzesinin daha kullanıldığını kaydetti. Ham, bunun yanında uçuşa yasak bölgeyi uygulamak için koalisyonun 70 ile 80 arası sorti yaptığını, ancak önümüzdeki günlerde sortilerin sıklığının azalmasını beklediğini bildirdi. Ham, operasyonun Kaddafi'nin Bingazi'de ilerlemesini de durdurduğunu dile getirdi. -"MİSYONUMUZ KADDAFİ'Yİ HEDEF ALMAK" DEĞİL- General Ham, bir soru üzerine, Kaddafi'nin başta kalması seçeneğinin "ideal" olmadığını ama görevlerinin Kaddafi'yi hedef almadığını ve nerede olduğunu araştırmak olmadığını söyledi. Başka bir soru üzerine, Libya'daki görevlerinin sivil halkı korumak olduğunu, Kaddafi'ye karşı savaşan muhalifleri desteklemek gibi bir misyonlarının bulunmadığını ve muhaliflerle doğrudan koordinasyonlarının olmadığını belirten Ham, operasyonun Kaddafi'nin güçlerini "tamamen yok etmek" gibi bir amaç da taşımadığını söyledi. Kaddafi'nin kara güçlerini izlediklerini, sivillere karşı tehdit oluşturmadıkları müddetçe bu birliklere karşı operasyonda bulunmayacaklarını ifade eden Ham, ancak uluslararası toplumun direktiflerine uyulmaması ve bu birliklerin sivillere yönelik konuşlandırılması ve tehdit oluşturulması halinde, bu birliklere karşı saldırıda "bulunabileceklerini ve bulunacaklarını" dile getirdi. Ham, "Kaddafi güçlerinin de kendilerini savunmak için konuşlanması gibi bir durum olması halinde, bunu nasıl ayırt edebileceklerine" yönelik sorulara ise net yanıt vermedi.