-"MUHALİFLER KEYFİ GÖZALTINA ALIYOR'' TRABLUS (A.A) - 06.06.2011 - İnsan Hakları İzleme örgütü, Libyalı muhaliflerin keyfi olarak Muammer Kaddafi'yi desteklediğinden şüphelendikleri sivilleri gözaltına aldığını bildirdi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan onlarca sivilden birinin soruşturma sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Libya'da ayaklanmanın başladığı şubat ortalarından bu yana muhalifler fiili başkentleri Bingazi başta olmak üzere ülkenin doğusunun büyük bölümünü kontrolleri altında tutuyor. Muhalifler batıda ise Misrata kenti ve dağlık bölgelerdeki birkaç kasabayı ellerinde bulunduruyor. Libya'da hem muhalifler hem de Libya lideri Kaddafi güçlerinin çatışmaların ardından çok sayıda kişiyi rehin aldığı kaydediliyor.