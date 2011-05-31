-"MUHALİFLER ANTALYA'DA SALDIRIYA UĞRADI" ANTALYA (A.A) - 31.05.2011 - Suriyeli muhaliflerin Antalya'da gerçekleştirilecek ''Değişim İçin Suriye Konferansı''na katılmak üzere Suudi Arabistan'dan gelen Yemen Bitar, Antalya Havalimanı'nda kendilerini karşılayan Beşşar Esad yanlısı bir grubun saldırısına uğradıklarını iddia etti. Toplantının yapılacağı Falez Otel'e Havaş otobüsüyle gelen Yemen Bitar, otelin girişinde yaptığı açıklamada, üç otobüs dolusu Esad taraftarının sloganlar atarak, kendilerini taciz ettiklerini, bu gruba yanıt vermediklerini, bunun üzerine grubun içinden bazı kişilerin kendilerine yaklaşarak, bazı arkadaşlarına vurduklarını öne sürdü. Yumrukların iki arkadaşlarının omzuna isabet ettiğini söyleyen Bitar, ''Esad yanlılarının saldırısı üzerine havalimanına geri girmek istedik. Havalimanı güvenlik görevlileri, (Dışardasınız, bu kapıdan içeri giremezsiniz. Diğer kapıya gitmeniz lazım) dediler'' dedi. Esad yanlısı grubun yeniden kendilerine saldırdığını anlatan Bitar, o sırada kalabalığın arasından gelen havaalanı güvenlik güçlerinin kendilerini alıp terminal binasına götürdüklerini anlattı. Saldırıda bulunan grubun Suriye Büyükelçiliği'nce organize edildiklerini iddia eden Bitar, Suriye'de bir çok güvenlik organizasyonu olduğunu ve bu organizasyonların tek görevlerinin Esad yönetimine hayır diyenleri öldürmek olduğunu savundu. Yemen Bitar, ''Biz yalnızca özgürlük istiyoruz. Esad rejiminin gitmesini istiyoruz'' diye konuştu.