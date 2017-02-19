"Mugabe'nin ölüsü de seçimde aday olabilir"

Zimbabve'nin 92 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, kocasının ölse de devlet başkanlığı seçimlerinde yarışabileceğini söyledi.

Mugabe'nin iktidardaki Zanu-PF partisinin Buhera kentindeki mitinginde konuşan Grace Mugabe, "Eğer bir gün tanrı karar verir ve Mugabe ölürse, cesedinin seçim pusulasında aday olarak yer aldığını göreceğiz" dedi.

Robert Mugabe'ye desteğini her fırsatta dile getirmesiyle bilinen First Lady, "İnsanların Mugabe'nin cesedine oy verdiğini göreceksiniz. İnsanların başkanlarını ne kadar sevdiğini anlatmak için bunu ciddi ciddi söylüyorum" diye devam etti.

Zanu-PF'nin desteklediği Robert Mugabe, önümüzdeki yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Mugabe'nin eşi, muhalefete de 'çok yaşlı olduğu' gerekçesiyle Mugabe'nin yerine başka birini getirmeye çalışmamaları aksi takdirde ülkede 'gerilla savaşı' çıkabileceği uyarısı yaptı.

Grace Mugabe 1980'de Zimbabve'nin beyaz sömürgecilerden bağımsızlığını ilan ettiği sürece işaret ederken, "1980'de Mugabe ile birlikte hareket etmemiş olanların O'na yaşlı olduğunu söyleme hakları yok. Eğer Mugabe'nin gitmesini istiyorsanız siz de onunla birlikte gidin. siz de gitmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Eylül ayında Afrika Birliği toplantısını yarıda kesip Dubai'ye sağlık kontrolüne gitmesinin ardından Mugabe'nin öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak Zimbabve lideri bu iddialarla dalga geçip 'ölüp yeniden dünyaya geldiğini' söylemişti.