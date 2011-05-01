-"MÜDAHALE OLMAMASI İÇİN ÇALIŞMAMIZ LAZIM" ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'ye uluslararası müdahale olmaması için çalışılması gerektiğini, böyle bir müdahalenin istenilmeyen sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, "Suriye komşumuz ve egemen bir ülke. Biz böyle bir şeyin Suriye içinde çözülmesine büyük önem veriyoruz. Hala bunun için şans vardır, ama bu şansın zorlanmaması ve kaçırılmaması lazım" dedi. Davutoğlu, seçim çalışmaları için bulunduğu Konya'da Kanal 7'de Başkent Kulisi programına çıkarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son günlerde çatışmaların arttığı Suriye'ye askeri müdahalenin olup olmayacağının ve olması durumunda Türkiye'nin izleyeceği politikanın sorulması üzerine Davutoğlu, şunları kaydetti: "Öyle bir ihtimalin olmaması için çalışmamız lazım. Uluslararası müdahale, bu tür durumlarda, özellikle Suriye gibi sosyolojik bakımdan daha heterojen toplumlarda istenilmeyen sonuçlar da doğurabilir. Ayrıca Suriye komşumuz ve egemen bir ülke. Biz böyle bir şeyin Suriye içinde çözülmesine büyük önem veriyoruz. Hala bunun için şans vardır, ama bu şansın zorlanmaması ve kaçırılmaması lazım." Bakan Davutoğlu, muhalefet de dahil bazı kesimlerin "Türkiye'yi ve kendisini dev aynasında gördüğü" şeklindeki eleştirilerine de yanıt vererek, "Türkiye'yi onlarca yıl cüce aynasında gösterdiler ve Türkiye'yi cüce gibi düşünmeye şartlandırdılar. Türkiye'nin potansiyelini hakkıyla değerlendiremeyenler, bu ülkenin ve milletin büyük gücünü tarih sahnesine ve uluslararası alana taşıyamadılar. Bunu görmemiz lazım" diye konuştu. Stratejik Derinlik kitabını yazarken aydın olarak isyan ettiği duygunun bu "aşağılık kompleksi, cüce kompleksi" olduğunu söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin uzun bir süre potansiyelinin altında hedeflerle, Yunanistan gibi gücünün altında rakiplerle kendi liginin dışında kaldığını belirtti. Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ne kendimi ne de ülkemi dev aynasında görüyorum. Kendimi milletin aynasında görüyorum. Siyasetçiler, aydınlar milletin aynasında kendilerini göremezlerse o milletle bir kader birliği yapamazlar. Ben milletimi dev gibi görüyorum, bu doğru. Bu millet bir devdir, uyanması gereken bir devdir. Aslında bütün çevre havzalar, bütün insanlığa da getireceği mesaj açısından bu devin uyanmasını bekliyor. Bundan, yani böyle bir ithamdan da hiç gocunmam, dev aynasından kastedilen, kendisini olduğundan büyük gösteren dev aynası ise o hiçbir zaman olmadı. Uyguladığımız her politika rasyonel bir politikadır. Ama milletimizi dev görmek anlamında da, evet bu millet dev bir millettir. Devin gerektirdiği şekilde de davranmak durumundadır."