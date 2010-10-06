-"MÜCADELE GÜCÜMÜZÜ ÜST DÜZEYE ÇIKARTMALIYIZ" İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Johan Neeskens, bundan sonraki karşılaşmalarda mücadele güçlerini daha üst düzeye çıkartmaları gerektiğini söyledi. GSTV'de yayınlanan ''Soru Cevap'' programına konuk olan Hollandalı antrenör, karşılaşmalarda oyunun kontrolünü ellerinde tutmaları ve yüksek pas yüzdesiyle oynamaları gerektiğini belirterek, ''Pası yaparken rakibi koşturmamız gerekiyor. Ama maalesef böyle olmuyor, pas yaparken çok top kaybı yapıyoruz, hatalı paslar veriyoruz. Yapmak istediklerimizi üst düzeye çıkarıp rakip takımı boğmamız gerekiyor. Rakibi çok koşturup, topu alamamaları sebebiyle zorlamamız gerekiyor. Galatasaray olduğunuz zaman pas yüzdenizin yüksek olması gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda mücadele gücümüzü daha üst düzeye çıkartmamız lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama en azından mücadele etmek zorundasınız'' diye konuştu. Sakatlıktan yeni çıkmış futbolculardan üst düzey verim beklemenin doğru olamayacağını anlatan tecrübeli antrenör, ''Bu isimler yavaş yavaş kendi performanslarını üst seviyeye taşımak zorunda. İnsua'nın direkt gelip takımda oynaması önemli. Misimovic'ten geldiği gibi harika bir performans sergilemesini beklemek doğru değil. Adaptasyon döneminin yaşanması, takımla uyum sağlanması gerekiyor. Bunlara da biraz zaman verilmesi gerekiyor. Normal koşullarda belki sakatlıklar olmasa bu isimler kademeli olarak takıma girecekti. O yüzden biraz zamana ihtiyaçları var'' değerlendirmesinde bulundu. -BAROS'UN ALTERNATİFİ KEWELL- Johan Neeskens, sakatlık geçiren oyuncuları Baros'a alternatif olarak Kewell'ın forvet bölgesinde oynadığını söyleyerek, ''Kewell'in o mevkide oynayabileceğini hepimiz biliyoruz. Geçen sene de oynadı. Zorluk çekmememiz lazım. Baros'un yokluğu bizim için üzücü bir olay. Takıma ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Bu kadar kabiliyeti olan bir santraforu kaybetmek üzücüdür. 3 puanı almak için takım halinde mücadele etmemiz gerekiyor. Bir futbolcu için mükemmel dememiz doğru değildir. Çünkü takım halinde mağlup oluyor ya da takım halinde galip geliyorsunuz'' ifadelerini kullandı. Baros ve Arda'ın takıma büyük bir katkı sağladığını vurgulayan Neeskens, ''1-2 futbolcunun yokluğunun takımı hiçbir şekilde etkilememesi lazım. Ama maalesef bizi etkilemiş oldu'' dedi. -''HIDDINK İLE SORUNUMUZ YOK''- Johan Neeskens, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Hiddink ile pazar günü bir araya geldiklerini dile getiren Neeskens, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hiddink, Rijkaard ve ben Adnan Sezgin'in odasında birlikte konuştuk. Galatasaray'ın teknik ekibi ile milli takımın teknik ekibi bir görüşme yapmış oldu. Antrenörlere durumu anlattık. Hiddink, Arda ve Hakan Balta'nın cuma gününe kadar antrenmanlarda yapabileceklerini görmek istediğini dile getirdi. Yüzde 100 iyi olurlarsa, Almanya'ya karşı sahaya çıkarmak istediğini ifade etti. En azından Azerbaycan maçında hazır olmaları durumunda sahaya sürmek istediğini söyledi. Arda Turan ve Hakan Balta'nın antrenmanlarda sergiledikleri performanslarla ilgili raporlar alıyoruz. Guus Hiddink'in bu konularla ilgili neler yapacağını bekleyip göreceğiz.''