-"MÜBAREK'İN AKIBETİ GÖRÜŞÜLÜYOR" ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Amerikan New York Times gazetesi, Mısır'ın yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman ve komutanların Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yetkisini sınırlandırmayı ve cumhurbaşkanlığı sarayından uzaklaştırmayı hedefleyen çeşitli görüşleri değerlendirdiklerini yazdı. Gazete, üst düzey Amerikalı ve Mısırlı yetkililere dayanarak verdiği haberinde, bu değişik görüşlerin Cumhurbaşkanı Mübarek'i derhal iktidardan çekilmeye çağırmadığını belirtirken, bunların anayasa değişikliği ve diğer reformlarla ilgili muhalefet temsilcileriyle görüşecek Ömer Süleyman tarafından idare edilecek bir geçiş hükümetinin kurulmasını öngördüğünü bildirdi. Müzakere edilmekte olan bu görüşler arasında, onurlu bir çıkış sağlamak için Mübarek'e Kızıldeniz'deki Şarm El Şeyh'de bulunan ikametgahına taşınmasının önerilebileceğini yazan Amerikan gazetesi, Cumhurbaşkanına her yıl Almanya'da yapılan tıbbi tedavi sürecinin bu kez uzatılabilmesinin de söz konusu olduğunu kaydetti. New York Times, cumhurbaşkanının yetkisinin sınırlandırılması ve eylüldeki seçimler için demokratik kurallar belirlenmesini sağlayacak bir siyasi sistem oluşturmak amacıyla Ömer Süleyman ve askeri hiyerarşinin muhalefet gruplarıyla ayrıntıları görüşmelerinin öngörüldüğünü belirterek, bir Amerikalı yetkilinin, "Eğer Mübarek sürecin merkezinde olmaya devam ederse bunların hiçbiri gerçekleşmez. Ama bu görüşlerin hiçbirinde cumhurbaşkanının hemen gitmesi istenmiyor" şeklindeki görüşüne yer verdi. Şimdiye dek istifayı kabul edeceği yönünde hiçbir işaret vermeyen 82 yaşındaki Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in bugün yeni hükümetinin önde gelen bakanlarıyla bir toplantı yaptığı bildirilmişti.