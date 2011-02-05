T24 LogoT24 Logo
Dünya

"MÜBAREK'İN AKIBETİ GÖRÜŞÜLÜYOR" ANKARA (A.A)

05 Şubat 2011 16:48

-"MÜBAREK'İN AKIBETİ GÖRÜŞÜLÜYOR" ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Amerikan New York Times gazetesi, Mısır'ın yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman ve komutanların Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yetkisini sınırlandırmayı ve cumhurbaşkanlığı sarayından uzaklaştırmayı hedefleyen çeşitli görüşleri değerlendirdiklerini yazdı. Gazete, üst düzey Amerikalı ve Mısırlı yetkililere dayanarak verdiği haberinde, bu değişik görüşlerin Cumhurbaşkanı Mübarek'i derhal iktidardan çekilmeye çağırmadığını belirtirken, bunların anayasa değişikliği ve diğer reformlarla ilgili muhalefet temsilcileriyle görüşecek Ömer Süleyman tarafından idare edilecek bir geçiş hükümetinin kurulmasını öngördüğünü bildirdi. Müzakere edilmekte olan bu görüşler arasında, onurlu bir çıkış sağlamak için Mübarek'e Kızıldeniz'deki Şarm El Şeyh'de bulunan ikametgahına taşınmasının önerilebileceğini yazan Amerikan gazetesi, Cumhurbaşkanına her yıl Almanya'da yapılan tıbbi tedavi sürecinin bu kez uzatılabilmesinin de söz konusu olduğunu kaydetti. New York Times, cumhurbaşkanının yetkisinin sınırlandırılması ve eylüldeki seçimler için demokratik kurallar belirlenmesini sağlayacak bir siyasi sistem oluşturmak amacıyla Ömer Süleyman ve askeri hiyerarşinin muhalefet gruplarıyla ayrıntıları görüşmelerinin öngörüldüğünü belirterek, bir Amerikalı yetkilinin, "Eğer Mübarek sürecin merkezinde olmaya devam ederse bunların hiçbiri gerçekleşmez. Ama bu görüşlerin hiçbirinde cumhurbaşkanının hemen gitmesi istenmiyor" şeklindeki görüşüne yer verdi. Şimdiye dek istifayı kabul edeceği yönünde hiçbir işaret vermeyen 82 yaşındaki Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in bugün yeni hükümetinin önde gelen bakanlarıyla bir toplantı yaptığı bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24