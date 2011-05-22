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Dünya

"MÜBAREK DEPRESYONA GİRDİ" İDDİASI KAHİRE (A.A)

22 Mayıs 2011 10:18

-"MÜBAREK DEPRESYONA GİRDİ" İDDİASI KAHİRE (A.A) - 22.05.2011 - Mısır'da, halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan ve halen Şarm El Şeyh Genel Hastanesi'nde tedavi altında olan, gözaltındaki eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in depresyona girdiği öne sürüldü. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonun resmi haber ajansı MENA'ya dayandırarak verdiği habere göre, Mübarek'in tedavi gördüğü hastaneden isimini açıklamayan bir doktor, eski Cumhurbaşkanının depresyonda olduğunu, terapi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Aynı doktor, Mübarek'in fiziki sağlık durumunun ise istikrarlı olduğunu belirtti.  83 yaşındaki Hüsnü Mübarek, 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanması sonucunda istifa ettikten sonra Şarm El Şeyh kentine gitmiş, kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Mısır Savcılığı, yolsuzluk ve muhalif protestocuların öldürülmesi iddialarından dolayı Mübarek'in hastanede gözaltında tutulmasına karar vermiş, kendisinin ve ailesinin ülke dışına çıkışını yasaklamıştı.

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