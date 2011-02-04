-"MÜBAREK YETKİLERİNİ DEVRETMEZ" KAHİRE (A.A) - 04.02.2011 - Mısır Başbakanı Ahmet Şefik, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, yetkilerini, Cumhurbaşkanı Ömer Süleyman'a devretmeyeceğini söyledi. Şefik El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, "yasamaya ilişkin nedenlerden ötürü Cumhurbaşkanı'na ihtiyaç var" dedi. Mübarek, protestolar üzerine, 30 yıllık iktidarı süresince ilk kez bir yardımcı atamıştı. ABD, Mısır'da yönetimin barışçıl ve düzenli bir yolla devredilmesini isterken, protestocular da Mübarek'in gitmesini şart koşuyor.