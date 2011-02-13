-"MÜBAREK CİDDİ OLARAK HASTA" TEL AVİV (A.A) - 13.02.2011 - Filistin haber ajanslarından Ma'an, Mısır'ın istifa eden Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, ciddi sağlık problemleri olduğunu ve Mısır halkına yaptığı son konuşmadan önce bayıldığını iddia etti. Ma'an aansı, bu konudaki iddiasını Mısır'daki resmi kaynaklara dayandırdı. Habere göre Mısırlı kaynaklar, Mübarek'in perşembe günü merakla beklenen konuşmasının gecikmesinin de sağlık durumundan kaynaklandığını savundular. Mısır ordusunun da sağlığının kötü olması nedeniyle Mübarek'e, iktidarının son günlerinde daha fazla baskı yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü. Bahrey merkezli El Vasat gazetesi de dün, eski Cumhurbaşkanına yakın kaynaklara dayanarak, Mübarek'in komaya girdiğini iddia etmişti Mısır'da yayınlanan El Youm gazetesi ise bugünkü haberinde, Mübarek'in tedavi için Almanya'nın Baden kentinde olduğunu öne sürdü. Mübarek'in cuma günü Kahire'den ailesiyle birlikte ayrıldıktan sonra helikopterle Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh'e gittiği belirtilmişti. -BAŞKENT SANA'DA ÇATIŞMA ÇIKTI Yemen'in başkenti Sana'da, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Yemen'de siyasi reform talebiyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin 3. gününde, çoğu üniversite öğrencilerinden oluşan binlerce protestocu başkent Sana'daki ana meydana girmek istedi. Polisin müdahale ederek göstericilerin ana meydana girmesini engellediğini belirten görgü tanıkları, çıkan çatışmaların ardından çok sayıda eylemcinin yaralandığını ve 23 kişinin tutuklandığını kaydetti.