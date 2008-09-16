

İtalya'da Napoli taraftarlarının maça gitmek için tren gaspetmesinin ardından, bir yandan şiddete karşı geniş çaplı bir kampanya sürdürülürken, bir yandan Catania Genel Menejeri Pietro Lo Monaco'nun Inter'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında, "Sopayı hakediyor" şeklindeki açıklamaları futbol dünyasını ayağa kaldırdı..



Geçtiğimiz Cumartesi günü Milano'da İnter'in Catania'yı 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, "Bu maçı 5-1 kazanabilirdik" şeklinde açıklamada bulundu.



Yapılan açıklamaya sinirlenen Catania Genel Menejeri Pietro Lo Monaco, "Mourinho sopayı hakediyor. Sopayı alıp dişlerini kırmalılar. Böyle şeyleri söyleyen birinin karşı takıma ve kendisini misafir eden ülkeye saygısı yoktur. İnter için kendisi ve takımının ne kadar pahalı olduğunu düşünmeli. Umarım kupayı alır. Aksi taktirde bagajını eline alıp ülksine döner" dedi.



Lo Monaco'nun bu sözleri futbol camiasında geniş yankı bulurken, Lo Monaco, "şiddeti teşvik etmek" ile suçlandı. Gelen tepkilere anlam veremediğini söyleyen Catania Genel Menejeri Pietro Lo Monaco, "Kimseyi şiddete teşvik etmek istemedim. Sicilya'da böyle söylemek normaldir. Belki de saçma sapan konuşmasını engellemek için ağzını alçıyla tıkamalılar demeliydim" diye savundu.



Jose Mourinho ise, "Lo Monaco mu? O da kim? Benim hakkımda konuşarak ünlü olmaya çalışıyorsa, çok para ödemesi gerekecek" dedi.



