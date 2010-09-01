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Dünya

"MORATORYUMU UZATMAYACAĞIZ" WASHINGTON (A.A)

01 Eylül 2010 21:05

-"MORATORYUMU UZATMAYACAĞIZ" WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşasını 26 Eylüle kadar donduran moratoryumu uzatmayacaklarını söyledi. İsrail ile Filistinliler arasında yarın başlayacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, moratoryumu uzatma niyetlerinin bulunmadığını ilettiği bildirildi. Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ayrıca Yahudi yerleşimcileri itidale davet ettiği ifade edildi.

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