-"MODA UYUŞTURUCULAR" KONTROL DIŞINA ÇIKTI VİYANA (A.A) - 02.03.2011 - Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2010 yılı uyuşturucu raporu bugün Viyana'da basına açıklandı. INCB Başkanı Hamid Ghodse, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "moda uyuşturucuların" 2010 yılında "kontrol dışına çıktığını" söyledi. "Moda uyuşturucuların" özellikle internet üzerinden satışa sunulduğunu ifade eden Ghodse, 2010 yılında Avrupa'da 16, Japonya'da ise 51 yeni "moda uyuşturucu" saptadıklarını bildirdi. Organize suç şebekelerinin uyuşturucu ticaretinin kontrol ve önlenmesi faaliyetlerini geçersiz kılmak amacıyla değişik yöntemlere başvurduğu belirtilen raporda, "uyuşturucu ticaretinin önlenmesinde rüşvetin büyük bir engel olarak ortaya çıktığı" bildirildi. Uyuşturucu kaçakçılığını, dağıtım ve ticaretini önlemek üzere örgütlenen güvenlik güçleri ve yargı mensuplarının da organize suç şebekelerinin hedefi olduğu vurgulanan raporda, "Çoğu kez siyasi güç odaklarının arkasına saklanan uyuşturucu tacirlerinin güvenlik güçleri ve yargı mensuplarını da rüşvet baskısı altına aldıkları" belirtildi. Raporda, uyuşturucu ticaretiyle etkin mücadele için rüşvetin önlenmesine öncelik verilmesi gerektiği kaydedildi. Uyuşturucu sektöründeki organize suç şebekelerinin Meksika'da güç sahibi oldukları ve ABD piyasasına büyük ölçüde kokain ve eroin sürdükleri belirtilen raporda, Meksika'daki uyuşturucu tacirlerinin yasal önlemleri bertaraf edebilmek için her türlü şiddete başvurmaktan geri kalmadıkları bildirildi. Meksika'da organize suç şebekeleri ile güvenlik güçleri arasındaki savaşta 2006 yılından bu yana 28 bin kişiden fazla insanın hayatını yitirdiği kaydedildi. Batı Avrupa'nın eroin tüketiminde büyük bir piyasa olduğu ve dünya piyasalarındaki eroinin yarısını tükettiği ifade edilen raporda, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'nın piyasaya sürülen eroinin yüzde 60'ını tükettiği belirtildi. Raporda, Batı Avrupa'da piyasaya sürülen eroinin tümünün Afganistan kaynaklı olduğu kaydedildi. Afganistan ve komşu ülkelerde 2009 yılına oranla 2010 yılında afyon ekiminin yüzde elli oranında azaldığı belirtilen raporda, "Ancak, piyasada yeterince afyon rezervi olduğu için ekim miktarındaki bu gerilemenin yasa dışı eroin üretiminde fazla etkili olmadığı" bildirildi. Raporda, Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan yapılan kokain ticaretinin tekrar tırmanışa geçtiği belirtilerek, "2010 yılı içinde güvenlik güçlerinin büyük miktarda kokain ele geçirmesinin bu uyuşturucunun gelişmiş ülkelerde hala büyük bir tehlike oluşturduğunu gösterdiği" kaydedildi. Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi önünde rüşvetin büyük bir engel olduğuna işaret edilen INCB raporunda, "Tüm önlemlere rağmen organize suç şebekelerinin, güvenlik güçlerine rüşvet vermek üzere değişik yöntemler deneyerek uyuşturucu ticaretini sürdürdükleri" kaydedildi.