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Dünya

"MLADİÇ DAVAYA KADAR YAŞAMAZ" BELGRAD (A.A)

30 Mayıs 2011 15:38

-"MLADİÇ DAVAYA KADAR YAŞAMAZ" BELGRAD (A.A) - 30.05.2011 - Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in avukatı Miloş Şalyiç, ''Mladiç'in sağlık durumu endişe verici. Davanın başlamasına kadar yaşayacağına inanmıyorum'' dedi. Şalyiç, Belgrad Yüksek Mahkemesi tutukevinde bulunan Mladiç'i bu sabah ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, tutukevinde görevli doktorların müvekkilinin sağlık durumu hakkında ''gerçek bir tespit'' yapamadıklarını savundu. Müvekkilinin sağlık durumunun yeniden incelenmesi için yeni bir uzman ekibin kurulmasını talep ettiklerini ifade eden Şalyiç, Mladiç'in Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesine iade edilme kararına ise bugün itiraz edeceklerini kaydetti. Şalyiç, itirazlarını posta yoluyla yapacaklarını da belirterek, ''Sevki mümkün olduğu kadar uzatmak amacıyla şikayetimizi posta yoluyla yapacağız. Çünkü Mladiç'in sağlık durumu endişe verici. Davanın başlamasına kadar yaşayacağına inanmıyorum'' diye konuştu. Gazetecilerin, dün akşam Belgrad'da Mladiç'e destek amacıyla düzenlenen miting sonrası çıkan olayları sorması üzerine Şalyiç, müvekkiliyle Belgrad sokaklarında yaşanan olaylar hakkında konuşmadıklarını kaydetti.

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