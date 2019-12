-"MLADİÇ BİR AN ÖNCE YAKALANMALI" TİRAN (A.A) - 12.07.2010 - Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Bosna savaşı sırasındaki Srebrenitsa soykırımının en büyük insanlık suçlarından biri olduğunu belirterek, "Katliamın baş sorumlusu olarak bilinen Radko Mladiç bir an önce yakalanmalı" ifadesini kullandı. 8 bin kişinin katledildiği Srebrenitsa katliamının 15. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Berişa, bu katliamın baş sorumlusunun hala serbest olmasının, kurbanların yakınlarının gönüllerinde büyük yara açtığını kaydetti. Kurbanların yakınlarının tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu ifade eden Berişa, "Birleşmiş Milletler bu konuda gerekli katkıyı yapmalı ve baş sorumlu Mladiç'i bir an önce yakalamalıdır. Srebrenitsa soykırımı, Bosna-Hersek tarihindeki en ağır olaydır. Srebrenitsa'da 8 bin kişi yalnız etnik ve inançları nedeniyle katledilmiştir" ifadesini kullandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İlir Meta da yaptığı açıklamada, Srebrenitsa katliamının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanmış en büyük insanlık suçu olduğunu söyledi. Meta, "Bosna halkının ve Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinin yanındayız. Geçmişten ders çıkarmalıyız. Görevimiz, Balkanlarda güvenilir bir geleceği garanti altına almaktır" dedi.