-"MİSYONUMUZU BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİK" DÜSSELDORF (A.A) - 11.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovizyon Şarkı Yarışmasında yarı finalde elenen Yüksek Sadakat grubunun solisti Kenan Vural, yarışmadaki tavırlarıyla sevgi ve saygı kazanarak misyonlarını yerine getirdiklerini söyledi. Grubun iki üyesi Kenan Vural ve Kutlu Özmakinacı, TRT'nin ana haberlerine canlı yayında katılarak yarı finalle ilgili açıklamalarda bulundu. Kenan Vural yarışma sürecinin kendisi için çok iyi geçtiğini belirterek, ''Bir anektodumu anlatmak istiyorum. Yarı finalden iki gün önce ikinci provadan sonra Yunanlı bayan geldi ve bir kolye verdi. Kolyeyi saklamamı istedi. Annesi 4 yıl önce şans getirsin diye kendisine vermiş. Şimdi bize şans getirsin diye bana hediye etti. O zaman anladım ki biz burada temsilimiz ile tüm özelliklerimizle insanların saygısını sevgisini kazanmayı başardık aslında yapmak istediğimiz buydu ve bunu başardık. Misyonumuzu başarıyla yerine getirdik'' dedi. Grubun diğer üyesi gitarist Kutlu Özmakinacı da Eurovizyon'un bir yarışma olduğunu belirterek, ''Kazanmak var kaybetmek de. Pek üzülmeye gerek yok'' dedi. Eurovizyon tarihinin en zor grubunda yer aldıklarını vurgulayan Kutlu Özmakinacı, ''Politik yaklaşımlar sonuçta çok belirleyici rol oldu. Bu yarışmayı müziğin yarıştırıldığı platforma bir türlü çeviremiyoruz. 19 ülkeden 17'si tarihinde bize oy vermemiş ülkeler. Bu bir anlamda imkansızı başarmak gibiydi. Şarkımız bunu becerebilecek kadar iyiydi ama burada her şey olabiliyor'' diye konuştu. Özmakinacı, Eurovizyon'un kafalardaki önyargıların aşıldığı platform haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.