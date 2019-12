-"Misliyle karşılığını bulacak" SİVAS (A.A) - 17.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari'de 8 askerin şehit olduğunu belirterek, ''Yaptıkları nedir? Zulümdür, tehdittir, terördür. Ama bunlar misliyle karşılığını bulacaktır'' dedi. Bakan Yılmaz, Sivas Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ni ziyaretinde, basın mensuplarının sorusu üzerine, Hakkari-Çukurca karayolundaki patlamada 8 askerin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: ''8 şehidimizle karşı tarafın eline hiçbir şey kazanamayacak. Yani terörle, şiddetle bir hak kazanılır mı? Bir sonuç elde edebilir mi? Şimdiye kadar çok kayıp verdik. Bunlara bir 8 daha eklendi. Bu ana kadar hiçbir şey kazanamadılar. Kendileri maşa olarak kullandıklarının da veballerine giriyorlar. Tabii onlarda öyle bir duygu, sorumluluk duygusu da yok da. Onlar hayalle uğraşıyorlar. Terörle Türkiye Cumhuriyeti'nden alabilecekleri hiçbir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti herkesin düşünemediği kadar bölgesinde lider, her bakımdan, hem ekonomik bakımdan, hem askeri bakımından. Peki bunlar ne yapacaklar? Bunlar sadece bizim sabrımızı taşırmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki kendileri hukuk tanımazlar, kural tanımazlar, bizim de kendilerine benzememizi istiyorlar. İşte devletle çete arasındaki fark budur. Biz hukuk ve demokrasi içerisinde bunları alt edeceğiz. Alt ettiğimizi de herkes görecek inşallah.'' dedi. -''Terörle mücadelede her ne gerekiyorsa hepsi de yapılacaktır'' Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Tabi bu 80'den bu zamana geliyor. Bu sözü herkeste söylemiştir. Ama bu dönem farklı bir dönem. Dolayısıyla teröre bulaşan kendi kaybeder, eline silahı alanın talep edeceği hiçbir hak yoktur. Yasal olarak elinde silah bulundurma yetkisi güvenlik güçlerimizin dışında hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nde silah taşıma hakkı yoktur. Silah alarak bir hak alabilme imkanı da yoktur. Bunlar hiç hak elde edemeyeceklerdir. Yaptıkları nedir? Zulümdür, tehdittir, terördür. Ama bunlar misliyle karşılığını bulacaktır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.'' Bakan Yılmaz, ''Ramazan'dan sonra sınır ötesi operasyon olacak mı?'' şeklindeki soru üzerine de şunları kaydetti: ''Dün çok net olarak söyledim kardeşim. Terörle mücadelenin her şeklini hiçbir taviz vermeksizin ama demokrasi ve hukuk içerisinde yerine getireceğiz. Eskiden, bu gücümüz kenarda kalsın, bu gücümüzü ileri koyalım bunu kullanmayalım, böyle bir durum yok. 30 yıllık veya çok daha fazla süreçte elde edinmiş olduğumuz tecrübeleri de kullanarak bütün milli gücümüzle buna topyekun gücümüz diyelim, milli gücümüzle teröre taviz vermeksizin terörle mücadele edeceğiz. Göreceksiniz ki dünyanın her yerinde terörün sıfırlandığı görülmemiştir. Ama katlanabilir, sürdürülebilir veya tahammül edilebilir bir sınır işte biz ona çekeceğiz. Yoksa yani bir tarafı yok ederiz aynen öyle, içinden 3-5 kişi daha çıkar, dediği gibi, onları da yok ederiz tekrar 3-5 kişi dolayısıyla biz minimum hale getireceğiz. Biz bir şekilde yani milletimiz diyecek ki 'Evet artık bu terör belası Türkiye'nin başına bela değildir' diyeceğiz. Biz o günlere geleceğiz inşallah. Terörle mücadelede her ne gerekiyorsa hepsi de yapılacaktır.''